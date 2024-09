Ha suscitato stupore lo sfogo in diretta di Paolo Del Debbio, conduttore del programma Di Sera su Rete4. Alcuni problemi tecnici inerenti l’audio, hanno portato il presentatore a rifarsela con gli addetti e a sbottare proprio durante la puntata. Ciò che è accaduto ha avuto una reazione sul web.

Lo sfogo di Paolo Del Debbio in diretta a Di Sera

Possiamo dire che è partito col botto il programma Di Sera condotto da Paolo Del Debbio. Nell’ultima puntata andata in onda su Rete4 il conduttore ha sbottato in diretta con alcuni tecnici che si occupano dell’audio. Il giornalista è diventato una furia a causa di alcuni problemi in cui si sentiva molto male l’audio del talk show.

E così, appena ritornato in studio dopo un servizio, Paolo Del Debbio è andato su tutte le furie lasciandosi andare a uno sfogo di fronte a tutto il pubblico e agli ospiti in studio. “Prima che mi inc*zzi decisamente, lo dico alla regia: non si sente! Va bene?”. Del Debbio ha quindi chiesto in maniera molto arrabbiata di regolare i i vari audio o altrimenti ci avrebbe pensato lui fare il loro lavoro.

Il candidato spieghi agli astanti il concetto di serenità. pic.twitter.com/NSpAsQRnJA — Massimo Falcioni (@falcions85) September 3, 2024

Dal video notiamo un po’ l’imbarazzo dei presenti che sicuramente non si aspettavano una partaccia del genere nei confronti delle persone che stavano lavorando dietro le quinte del programma.

LEGGI ANCHE: Gaffe nella prima puntata di È sempre cartabianca

E proprio questo sfogo è stato divisivo sul web. C’è chi è partito subito con l’ironia tipica dei social, scherzando sul “clima rilassato” nel programma. Ma c’è anche chi ha fatto notare che quello di Paolo Del Debbio sarebbe stato un comportamento poco rispettoso nei confronti di persone che sono lì a lavorare proprio come lui. Si è fatto notare, infatti, che sarebbe stato meglio convocare una riunione dietro le quinte e parlare del problema invece di farlo di fronte a migliaia di telespettatori e non solo.