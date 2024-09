Qualche problema durante la puntata di È sempre Cartabianca in onda il 3 settembre. Durante l’annuncio da parte di Bianca Berlinguer degli ospiti che sarebbero intervenuti in studio, la grafica sul led ha mostrato foto di altre persone. O meglio, non nello stesso ordine. Ecco il video di quanto è accaduto.

Problemi tecnici per Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca

Ieri sera, martedì 3 settembre, è andata in onda una puntata di È sempre cartabianca, programma di attualità e cronaca in onda su Rete4 e condotto da Bianca Berlinguer. Ma subito all’inizio ci sono stati dei piccoli problemi tecninici nella grafica sul led alle spalle della conduttrice.

Bianca Berlinguer ha iniziato la puntata rivelando i nomi degli ospiti che ci sarebbe stati in studio e in collegamente quella sera. Ma la grafica non è andata dietro alla lista dei nomi e alcuni non sono stati nemmeno mostrati. Ad esempio, il primo nome pronunciato dalla conduttrice è stato quello di Matteo Renzi, ma alle sue spalle è apparsa la foto di Al Bano, mentre la foto del senatore è arrivata come seconda.

Come si vede nel video qui sotto, il problema è andato avanti anche con gli altri nomi degli ospiti. Alcuni sono apparsi in ritardo rispetto a quando sono stati detti e per altri la foto non era nemmeno presente.

VI PREGO, MI STO SENTENDO MALE ☠️ pic.twitter.com/hpyHJ99grj — vicencenzo (@vicencenzo) September 3, 2024

Dopo questo spezzone, la mente è andata a una cosa simile accauta in Rai circa un mese fa. Durante il servizio dedicato alla vittoria della pallavvolo femminile alle Olimpiadi e mentre venivano intervistate le giocatrici, in sovrimpressione apparivano nomi sbagliati delle atlete. Insomma nessun nome presente coincideva con la giocatrice che parlava in quel momento.