Poco prima del verdetto finale di Ballando con le stelle 2024, Pasquale La Rocca ha chiesto di poter dire due cose. E tra queste c’è stato l’annuncio del suo ritiro da Ballando con le stelle dopo questa edizione italiana. Ecco cosa ha detto.

L’addio di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

Per il terzo anno di fila Pasquale La Rocca ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle come professionista e maestro. Per l’edizione 2024 ha iniziata il percorso con Nina Zilli dimostrando una grande bravura nelle loro performance. Ma purtroppo la cantante si è infortunato ed è stata costretta a ritirarsi.

A poche puntate dalla fine dell’edizione, Pasquale La Rocca è tornato in gara in coppia con Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto, infatti, era rimasta senza ballerino dopo la cacciata di Angelo Madonia. Le è stato dato Samuel Peron che però si è infortunato dopo pochi giorni. Ed è così che, come dicevamo, è tornato in gioco Pasquale.

La Rocca è riuscito ad arrivare in Finale di Ballando con e stelle con Federica Pellegrini raggiungendo il podio. Ma non solo, in questa sfida a tre la coppia è arrivata alla finalissima contro Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ma poco prima del verdetto che ha decretato i nomi delle prime due coppie, Pasquale La Rocca ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole.

Ha ringraziato Milly Carlucci e tutto lo staff di Ballando con le stelle. E poi ha detto: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere. Volevo condividerlo con tutti”.

La Rocca quindi potrebbe lasciare Ballando. Non sappiamo se però magari andrà nell’edizione di qualche altra nazione.