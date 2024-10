Con l’inizio di Amici 24 è iniziata anche la formazione della nuova classe di quest’anno e tra gli allievi c’è Teodora Olivia Martinez ballerina che è riuscita a conquistare i professori. Andiamo quindi a conoscerla e anche il suo percorso nel talent di Maria De Filippi.

Chi è Teodora Olivia Martinez

Teodora Olivia Martinez età e biografia

Al momento non abbiamo purtroppo molte informazioni inerenti la biografia di Teodora Olivia Martinez, ballerina che è entrata nella scuola di Amici 24. Sappiamo che è nata in Argentina nel 2001 e ha quindi 23 anni di età. Ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non ci sono informazioni nemmeno sull’altezza e sul peso. Non ha invece tatuaggi sul suo corpo.

Quali sono le origini di Teodora? Come detto è nata in Argentina, ma vive in Spagna da quando ha 5 anni, quindi è cittadina spagnola.

Riguardo la famiglia, sappiamo che la ama e ha un buon rapporto con tutti. I suoi genitori si amano molto e le hanno dato un esempio bellissimo da seguire, insegnandole uno splendido modo di amare. Parlando del padre, lo stima tantissimo perché è una persona calma ed equilibrata. Lo considera il suo eroe, in ogni situazione lui cerca sempre di comprenderla. Riguardo la madre, Teodora dice di essere simile a lei che è molto estrosa. Ed è anche la sua migliore amica. Teodora ha anche due sorelle più piccole e un fratello più grande. Ha un rapporto speciale con loro, soprattutto con la sorella più piccola perché è molto simile a lei.

Non vive più con la famiglia ed è andata via da casa solo per poter fare il lavoro dei suoi sogni, cioè la ballerina.

Vita privata

Teodora Olivia Martinez è fidanzata? Delle sue storie amorose prima di Amici 24 non abbiamo informazioni, quindi non sappiamo se ha avuto o meno un fidanzato.

Nella presentazione nel talent ha detto che l’amore non è la sua priorità. Però alcuni gossip dicono che potrebbe aver intrapreso un flirt con un altro allievo della scuola. Stiamo parlando di TrigNo, un cantante. Pare che i due si sono piaciuti durante i casting.

Di se stessa dice che non ha rimpianti perché fa tutto quello che le piace. Preferisce pentirsi di qualcosa, piuttosto che restare col rimpianto di non averla fatta. Si definisce una persona molto socievole ed empatica, le piace darsi nuovi obiettivi e perseguirli. Ama mettersi alla prova e fare cose nuove, nonché ama le emozioni forti e l’adrenalina. Vive tutto in pienezza.

Vive la competizione soprattutto con se stessa perché cerca di porsi dei limiti e superarli sempre, in un modo o nell’altro.

Dove seguire Teodora Olivia Martinez: Instagram e social

Se volete seguire Teodora Olivia Martinez sui social abbiamo il profilo Instagram. La ballerina ha un buon seguito e posta per la maggior parte contenuti inerenti la danza. Ma ci sono anche altre foto molto belle.

Poi ha anche un profilo Facebook, ma non si vedono i contenuti senza chiederle l’amicizia.

Carriera

Cosa faceva Teodora Olivia Martinez prima di arrivare ad Amici 24? Da sempre appassionata di danza, ha iniziato a ballare sin da piccola. E possiamo dire che ha già vari esperienze importanti.

Si è infatti esibita con Balet NDM, il Balletto del Teatro Nazionale di Moravia Slesia, a Ostrava, in Repubblica Ceca.

Ma non c’è solo la danza nella sua vita. Infatti fa parte dell’agenzia di moda Francina Models. Ed è inoltre presente nella FIFTH Models, un’altra agenzia di moda che si trova a Barcellona e a Madrid.

Teodora Olivia Martinez ad Amici 24

Molto brava nella danza e con ottime linee, Teodora Olivia Martinez ha deciso di partecipare ad Amici 24. Superando le varie fasi del casting con i tecnici del ballo, è arrivata alla prima puntata del talent.

Dopo la sua esibizione ha ricevuto ottimi complimenti dai professori e una di loro l’ha scelta. Quindi ha preso la maglia ed è entrata nella scuola di Amici 24.

Gli allievi di Amici 24

Amici 24 ha iniziato la messa in onda domenica 29 settembre dove si è formata la nuova classe. Ma chi sono gli allievi di Amici 24? Andiamo a scoprireli divisi per categoria.

Per la categoria canto ci sono: Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

Nella categoria ballo, invece, ci sono: Alessia, Gabriele, Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

I casting sono sempre aperti, quindi la classe può cambiare in ogni momento prima del Serale. Si potrebbero aggiungere nuovi allievi, oppure altri potrebbero essere sostituiti per scelta dei professori o tramite sfide.

I professori di Amici 24

Anche per l’edizione 2024/2025 di Amici abbiamo sempre alla conduzione Maria De Filippi. E poi ci sono i professori tra conferme e qualche novità.

E così i coach di canto sono tutti confermati. Quindi ritroviamo Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda il ballo, invece, abbiamo di nuovo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ma la novità è la presenza di Deborah Lettieri.

Il percorso di Teodora ad Amici 24

L’avventura di Teodora Olivia Martinez ad Amici 24 ha inizio con la prima puntata del talent in onda il 29 settembre. La ballerina si è esibita con “Vecina Viejita (Bulerías)”. Molto piaciuta ai professori, è stata scelta da Deborah Lettieri che l’ha trovata molto magnetica e adatta alla sua squadra.

