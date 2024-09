Così come Annalisa anche Angelina Mango sta cercando di espandersi oltre i confini italiani ed è per tale ragione che ha rilasciato la versione spagnola di Melodrama. Ecco il video ufficiale.

Angelina Mango e la versione spagnola di Melodrama

Angelina Mango pochi giorni fa aveva festeggiato il Disco di Platino della sua Melodrama, canzone che nel corso dei mesi è diventata sempre più nota al grande pubblico. I suoi fan l’hanno amata fin dal primo ascolto e per tale ragione hanno fatto in modo che le venisse assegnato il giusto riconoscimento.

A quanto pare adesso l’ex allieva di Amici, che è partita con molte insicurezze ma con un enorme talento di base, sembrerebbe voler adottare la tattica già messa in molto da diversi suoi colleghi. Sembra che voglia avviare una carriera anche fuori dai confini italiani, cercando di conquistare il mercato latino. Ed è per tale ragione che ha pubblicato ieri notte la versione spagnola di Melodrama.

Qui sopra possiamo guardare il video ufficiale in cui la protagonista assolutamente è Angelina Mango. Ovviamente non può mancare il corpo di ballo che si esibisce insieme a lei. Possiamo affermare con assoluta certezza che i fan hanno apprezzato questa mossa e lo dimostrano le visualizzazioni su YouTube così le interazioni sotto il video e gli ascolti su Spotify.

Ci auguriamo che Angelina possa riscuotere tutto il successo che si merita anche all’estero, così come capitato anche ad Annalisa e tanti altri prima di lei. Ovviamente, purtroppo, non sempre i racconti sono positivi perché gli hater sono pronti all’attacco. Un po’ come accaduto di recente, cioè quando alcuni utenti di Twitter l’hanno criticata per il modo di vestire, ma a difenderla ci ha pensato il ballerino Gianmarco Petrelli.

Non vediamo l’ora di scoprire che cosa riserverà il futuro per Angelina Mango, che nel frattempo si prepara per il suo nuovo tour in giro per l’Europa.