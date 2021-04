1 Il dente di Patrizia De Blanck

Questa sera su Canale 5, come già preannunciato il mese scorso, va in onda una puntata speciale di Avanti Un Altro. All’interno della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti vedremo infatti alcuni concorrenti del GF Vip, tra cui Patrizia De Blanck, e gli opinionisti che, divisi in due squadre, si contenderanno la vittoria finale. L’intero montepremi sarà ovviamente devoluto in beneficenza.

Durante la trasmissione, come aveva rivelato in anteprima Giornalettismo, Patrizia De Blanck è stato uno dei personaggi più attesi ed è stata protagonista di un piccolo incidente, accaduto prima della puntata. Nel corso del suo blocco, infatti la Contessa ha fatto sapere di aver perso dente, come ci ha tenuto a rivelare la stessa: “Addentando un biscotto ho perso un dente. Ma non è una capsula. È un dente vero”.

Paolo Bonolis, però, ha sfruttato l’episodio a suo favore, trasformandolo in un qualcosa di davvero esilarante. Una gag che è perdurata per tutto il corso della messa in onda, come ha rivelato il sito in esclusiva, e come stiamo vedendo questa sera su Canale 5. Ecco il video del momento, diventato già virale sui social…

Insomma la Contessa Patrizia De Blanck, così come nella Casa del GF Vip, anche ad Avanti Un Altro ha fatto molto divertire i telespettatori di Canale 5, che erano in attesa di questa meravigliosa puntata.

Continuate a seguirci per altre news!