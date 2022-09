1 I dettagli sulla rottura tra Patrizia Rossetti e l’ex marito

Ieri durante l’ora di pranzo Patrizia Rossetti si è lasciata andare a un racconto sulla propria vita privata. In giardino durante una chiacchierata con i coinquilini la conduttrice ha riportato a galla la rottura con l’ex marito. Un matrimonio che si è concluso non nel migliore dei modi, a quanto pare.

Già in altre occasioni Patrizia Rossetti in alcune interviste ne aveva parlato e ora che si trova al Grande Fratello Vip ha voluto affrontare la questione con i suoi compagni di viaggio, lì intenti ad ascoltarla piuttosto increduli. Secondo la sua versione sarebbe stata tradita più volte dal suo ex marito con cui era sposata da 14 anni. Nonostante la sicurezza che il matrimonio fosse duraturo, negli ultimi tempi Patrizia ha rivelato che qualcosa in lui non andasse, fino a che non ha fatto l’amara scoperta.

Stando alla versione di Patrizia Rossetti, come spiegato da Isa & Chia, si tratterebbe di un volto conosciuto che lavora dietro le quinte a Mediaset: “Lavora dietro le quinte Mediaset e la chiamano frigorifero campeggio. Io per infedeltà ho chiuso un matrimonio di 14 anni. Non giudico assolutamente chi perdona tutto, ma io certe cose non le accetto. Se mi tradisci per me è finita e basta. Io mi conosco e sono molto gelosa. Se forzata posso anche provare a pensare di perdonare ma ci starei male. Se penso al mio uomo con un’altra impazzisco. Non mi devi prendere in giro, capisci? Perché può anche finire l’amore ma devi avere il coraggio di dirmelo. Anche perché io sono una donna che non accetta la pietà di nessuno. Fino a cinque mesi fa è tornato da me, in ginocchio, tentando di farmi cambiare idea”.

Patrizia Rossetti ha anche aggiunto che alcuni loro amici, presenti anche al matrimonio, sapessero della vicenda ma non si sono mai permessi di metterla in guardia. Accuse forti quelle della vippona, da cui ci si attende una risposta. In ogni caso Novella2000.it è a disposizione semmai l’ex marito volesse dire la sua.