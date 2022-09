Chi è Patrizia Rossetti? Età, fidanzato e Instagram

Tutte le informazioni su Patrizia Rossetti, dalla biografia, alla vita privata, la lunga carriera televisiva e non solo e dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti età, altezza e biografia

Partendo dalla biografia conosciamo meglio chi è Patrizia Rossetti, quindi dov’è nata, quanti anni ha e dove abita. Patrizia è nata a Montaione, un piccolo paese in provincia di Firenze, il 19 marzo 1959. Ha quindi 63 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza è di circa 1,62 m, mentre non abbiamo informazioni sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Quando era ancora piccola, Patrizia Rossetti si è trasferita con i genitori a Empoli, sempre in provincia di Firenze. Ed è qui che lei ha frequentato la scuola e mosso i primi passi in TV. Ha infatti lavorato nell’emittente locale toscana Antenna 5 come conduttrice del telegiornale.

Ora Patrizia Rossetti vive a Milano.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Patrizia Bonetti, sappiamo che ha avuto una lunga relazione con Rudy Londoni, tecnico televisivo. I due sono stati insieme dal 2006 al 2018, sposandosi nel 2012. Si erano conosciuti sul set di una televenita.

Ma perché è finita questa storia? La stessa Patrizia Rossetti aveva raccontato ad un settimanale che la crisi era iniziata prima che lei partisse per Pechino Express. E quando è tornata dal viaggio la situazione è precipitata. Poiché non avevano più nulla da condividere e di cui parlare, lei ha scelto di porre fine a questa storia.

Successivamente si è parlato anche di un tradimento in questa relazione. Senza nominare l’ex marito, a Mattino Cinque la Rossetti aveva raccontato di essere stata tradita e di aver chiuso la storia dopo aver scoperto questo tradimento. Ha parlato di matrimonio finito e poiché lei è stata sposata solo una volta, è facile intuire che parlasse di lui.

Patrizia Rossetti ha un cagnolino di nome Perla e non ha figli. Ha confermato oggi di non avere alcuni fidanzato e di essere single.

Dove seguire Patrizia Rossetti: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Patrizia Rossetti, vediamo come seguirla sui social. Vi consigliamo prima di tutto il suo profilo Instagram che ha un seguito di oltre 60 mila follower.

Patrizia ha anche un profilo Twitter molto aggiornato e anche un pagina Facebook.

Infine potete visitare il suo sito internet per rimanere informati su tutti i suoi lavori. Ha in grande Fan club.

Carriera

La carriera di Patrizia Rossetti è davvero molto lunga. Lei ha lavorato sia in TV che in radio che ha teatro e ha inciso anche alcuni canzoni. L’esordio sulla televisione nazionale è avvenuto nel 1981 vincendo il concorso Una valletta per Sanremo all’interno della trasmissione Domenica In, quindi ha presentato Sanremo 1982 insieme a Claudio Cecchetto. Nello stesso anno ha condotto il programma di annunci Prossimamente – Programmi per sette sere e vari programmi musicali. Successivamente ha condotto anche Miss Italia.

Nel 1983 Patrizia ha debuttatto su Rete 4 come valletta del quiz Un milione al secondo. Nelle stagioni televisive 1984/85 e 1985/86 ha presentato Campo aperto, programma di agricoltura ed ecologia. Nel 1987/88 è stata invita per il quiz pomeridiano C’est la vie. E nel 1987 ha affiancato Paolo Villaggio in prima serata con Che piacere averti qui. Ha presentato i programmi sportivi A tutto campo e Calcio d’estate.

La grande popolarità è arrivata nel 1989 quando Patrizia Rossetti ha condotto su Rete 4 Buon Pomeriggio, trasmissione dedicata alle soap opera e alle telenovelas. Da quel momento, per tutta la prima metà degli anni ’90, la Rossetti è stata il volto-simbolo di Rete 4 apparendo in video per più di 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per 11 mesi all’anno. In questo periodo segnaliamo programmi quali: Il più bello d’Italia, Bellezze al bagno, A casa nostra e Buona giornata.

Dal 1996 poi la presenza della Rossetti su Rete 4 è diminuita drasticamente in seguito al cambio della linea editoriale. Così è finita ad apparire sulle reti Mediaset come conduttrice di televendite. Ha comunque condotto anche altri programmi come ad esempio Casa per casa, Buon compleanno Sentieri, Fantastica. Ha recitato anche in un episodio de La dottoressa Giò.

Negli anni 2000 è si è mostrata di nuovo in TV presentando il programma di medicina Vivere meglio e poi partecipando anche a vari reality. Inoltre è stata ospite fissa i Quelli che il calcio condotto da Nicola Savino.

La Fattoria

Nel 2005 Patrizia Rossetti è stata concorrente della seconda edizione de La Fattoria, condotto da Barabara D’Urso. Fu molto seguita e si piazzò al terzo posto con il 10% dei voti.

Pechino Express

Nell’autunno dell 2018 Patrizia Rossetti ha partecipato come concorrente di Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta. Le due formavano la squadra de Le signore della TV e vinsero l’edizione. Aveva già preso parte al programma nel 2016 insieme a Cesare Cadeo in una “televendita” che le coppie in gara dovevano poi replicate.

Detto Fatto

Per la stagione 2021/2022 Patrizia Rossetti ha fatto parte del cast di Detto Fatto. Nel dettaglio, ha ricoperto il ruolo di opinionista ricorrente.

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 7

Parte lunedì 19 settembre il Grande Fratello Vip 7. Alla conduzione ancora una volta troviamo Alfonso Signorini, mentre come opinioniste c’è di nuovo Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Tanti sono i concorrenti, i famosi vipponi, e tra questi troviamo anche Patrizia Rossetti.

I concorrenti del GF Vip 7

Ma quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 7?

Il percorso di Patrizia Rossetti al GF Vip 7

La nuova avventura di Patrizia Rossetti al GF Vip ha inizio nella prima puntata in onda il 19 settembre 2022. La conduttrice televisiva è entrata nella casa più spiata d’Italia e si è fatta già notare per la sua simpatia e per non avere peli sulla lingua. Inoltre, insieme a Cristina Quaranta, ha avuto molto da ridire su quello che Soleil Sorge e Alex Belli hanno fatto lo scorso anno.

