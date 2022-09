1 Problemi di stitichezza per Patrizia Rossetti

Diretta e senza peli sulla lingua, Patrizia Rossetti non si tiene proprio un cecio in bocca. Oltre a svelare quando lascerà la Casa del Grande Fratello Vip 7 e perché, la conduttrice ha avuto modo di parlare anche di altro in compagnia dei coinquilini, durante una conversazione. Ha dichiarato da quanto non ha rapporti intimi e non solo! Nelle scorse ore ha affrontato anche l’argomento dei problemi di stitichezza che si troverà ad affrontare lei e gli altri inquilini.

È convinta, infatti, che non tutto ciò che si dice venga mandato in onda nel corso della diretta su Mediaset Extra tra sito, app e in TV. Secondo il suo parere alcune cose vengono senza dubbio tagliate. Ma non è esattamente come dice. Capita che dei momenti vengano censurati dalla regia, ma tutto è ripreso dalle telecamere e ogni cosa che si dice viene ripresa da siti e dagli utenti del web.

E proprio quanto detto da Patrizia Rossetti non è passato inosservato: “Non le mandano di solito. Sono cose normali eh. Quando uno mi dice, come si parlava prima ‘e ma tu non le fai?’. La mia nonna mi ha sempre detto che trattenere l’aria è sbagliatissimo”, ha precisato subito Patrizia Rossetti. “Ovvio che non lo fai in pubblico, perché insomma siamo persone perbene e dunque non si fa, ma se dovesse capitare, siamo persone umane. Non ho mai sentito che uno va in bagno e fa le violette eh magari, capito. Insomma…”.

giorno 1: Patrizia Rossetti parla di clisteri e peti ed è convinta che tanto certe cose non le mandino in onda



certo patrizia #gfvip pic.twitter.com/NAoc1960rW — cessa presuntuosa con un porro sul labbro (@gianlucadorren) September 20, 2022

Il discorso chiaramente non si è concluso qui, perché Patrizia Rossetti ha aggiunto delle altre cose che, chiaramente il web ha catturato…