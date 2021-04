1 Arrestato Patrizio Faggioli di Uomini e Donne

Brutta situazione per uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Patrizio Faggioli, un ex cavaliere della trasmissione, che è stato arrestato nelle ultime ore con l’accusa di scippo. Ma cos’è accaduto? La notizia la riporta La Stampa e la riprende anche il sito TVBlog. Qui, infatti, leggiamo quanto segue:

Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia.

Lo scippo ha avuto luogo due anni fa, ma alla fine la giustizia ha fatto il suo corso. Alcuni forse si ricorderanno di Patrizio Faggioli, arrestato per il crimine commesso, come uno dei cavalieri del programma pomeridiano di Maria De Filippi. La sua presenza è stata breve, ma molto chiacchierata. Nel 2014, infatti, ha continuato una frequentazione con Soraya. Nel novembre dello stesso anno hanno abbandonato il programma insieme, ma molte sono state le perplessità espresse in studio. Prima di vedere cos’è successo all’epoca, però, ricordiamo che non si tratta della prima volta che un ex protagonista di Uomini e Donne finisce al centro di un caso mediatico.

Qualche anno fa, infatti, anche Alessio Lo Passo aveva avuto problemi con la giustizia. Come ricorda anche il sito Today, infatti, quest’ultimo è finito in carcere con l’accusa di estorsione ai danni di un chirurgo plastico. Una condanna di tre anni in via definitiva. Da allora, però, sono passati altri 4 anni e oggi continua a fare il modello, oltre che aver aperto un negozio d’abbigliamento per uomini. Inoltre ha trovato l’amore grazie a Federica Pacela conosciuta all’interno del reality Affinity.

Tornando, però, all’arresto di Patrizio Faggioli, andiamo a vedere il suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Continuate a leggere…