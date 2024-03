NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

A distanza di anni, a breve nella tv spagnola tornerà la nuova edizione di Pechino Express. A condurre la trasmissione sarà Miguel Ángel Muñoz, celebre protagonista della serie cult Paso Adelante.

Miguel Ángel Muñoz condurrà Pechino Express Spagna

Senza dubbio tutti noi ricordiamo Paso Adelante, una delle serie cult spagnole più amate e seguite dei primi anni 2000. Lo show, come in molti sapranno, è andato in onda per 6 stagioni tenendo compagnia a milioni di telespettatori. Tra i protagonisti della serie c’era anche Miguel Ángel Muñoz, che vestiva i panni di Roberto Arenales, uno dei personaggi più celebri. Dopo la fine di Paso Adelante, l’attore ha continuato la sua carriera, imponendosi sulle scene sia nel mondo della musica che del cinema e della televisione. Ancora oggi Muñoz è amatissimo dal grande pubblico e solo nelle ultime ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che da ben 8 anni in Spagna non va più in onda Pechino Express. Di recente però è stato annunciato che HBO Max produrrà la nuova edizione del celebre adventure game, che in queste settimane è ripartito anche in Italia con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Ma cosa c’entra dunque l’attore di Paso Adelante con il ritorno della trasmissione?

A sorpresa è stato annunciato che sarà proprio Miguel Ángel Muñoz a condurre la nuova edizione di Pechino Express Spagna, che andrà in onda su HBO Max prossimamente. L’attore dunque accompagnerà i concorrenti nel loro percorso e li seguirà passo dopo passo, fino alla meta finale.

Lo stesso Muñoz ha commentato sui social questa nuova esperienza e in merito ha affermato: “Non vedo l’ora di questa avventura! Sono anni che voglio fare questo percorso e ora Pechino Express mi regala l’opportunità di realizzare questo sogno e di condurre il programma! Non posso essere più felice di così”.