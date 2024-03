NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha annunciato sui social l’apertura del suo canale Telegram. Tuttavia alcuni utenti notano un dettaglio che dà il via all’ennesima polemica.

Ennesima polemica su Chiara Ferragni

Ancora una volta a tornare al centro dell’attenzione mediatica è Chiara Ferragni. Sappiamo tutti che questi non sono stati mesi semplici per l’imprenditrice digitale, che ha dovuto non solo affrontare lo scandalo del pandoro gate, ma anche una dolorosa separazione da Fedez. Attualmente i Ferragnez non sono ancora tornati insieme, tuttavia in molti sperano che la coppia riesca a superare questa profonda crisi. Nel frattempo però l’influencer in queste ore ha deciso di ripartire.

Chiara ha infatti annunciato l’apertura del suo primo canale Telegram, un nuovo spazio virtuale dove poter restare in contatto con quelli che lei chiama “i suoi fan più fedeli”. Sulla piattaforma dunque gli utenti potranno interagire con la Ferragni, rispondendo alle note vocali, ai video e anche ai semplici messaggi. Naturalmente il canale nel giro di una manciata di ore ha fatto il boom di iscritti e sono già migliaia i fan che si sono uniti al social.

Sul web tuttavia diversi utenti hanno notato un dettaglio che ha fatto storcere il naso e che ha dato il via all’ennesima polemica. Alcuni iscritti al canale Telegram di Chiara Ferragni hanno infatti constatato che alcune parole (come pandoro o termini offensivi) sono state bannate dalla piattaforma dell’influencer e di conseguenza si auto cancellano non appena vengono inviate.

L’accaduto ha fatto storcere il naso ai più e ovviamente le malelingue del web non hanno perso occasione per criticare nuovamente la Ferragni. Tuttavia pare logico che Chiara abbia deciso di “bannare” alcune parole nel suo canale, che è nato solo ed esclusivamente per restare in contatto con coloro che realmente desiderano seguire l’influencer. Non c’è spazio invece per quelli che vogliono solo offendere, criticare e umiliare l’imprenditrice e lanciarle frecciatine.