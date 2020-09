1 Bake Off Italia 2020: la caduta di Peperita lascia con il fiato sospeso. L’infortunio la costringe a ritirarsi dalla gara (VIDEO)

Finalmente ieri 4 settembre ha preso il via Bake Off Italia con la sua ottava edizione. 16 i concorrenti protagonisti e tra loro abbiamo conosciuto Giacomo Luizzi, in arte Peperita. Pugliese DOC, la drag queen ha voluto mettersi alla prova nel programma, ma è stata costretta a lasciare anzitempo la gara. Il tutto a causa di un brutto infortunio, ancor prima di mostrare le sue abilità. Una caduta, come raccontato, l’ha portata così ad a dire addio al suo sogno. Ma vediamo nel dettaglio.

La puntata si è aperta con una gara per i primi 8 concorrenti, i quali hanno dovuto sfidarsi presentando un loro pezzo forte come biglietto da visita o ‘curriculum’. Annunciato l’impiego di Peperita, quest’ultima presa dalla foga di raggiungere il tendone è caduta.

A raccontare l’episodio è stata la conduttrice Benedetta Parodi e in un secondo momento proprio Luizzi ha preso la parola:

“Come più volte ho detto questa edizione è piena di sorprese e di imprevisti. Uno di questi, purtroppo, non lo avevamo calcolato nemmeno noi. Vedete che c’è un bancone vuoto ed è quello di Peperita. Durante la corsa è caduta e si è fatta male a un ginocchio”.

Ha detto la presentatrice di Bake Off Italia, seguita dalle parole di Peperita:

“Ad un certo punto una pietrolina ha fermato la mia corsa e il ginocchio è andato. Io non mollo e quindi mi metto in sesto e torno più forte di prima”.

Benedetta Parodi ha poi proseguito dicendo che erano in attesa di capire se la concorrente si sarebbe o meno aggiunta alla seconda batteria, facendo lei un grosso in bocca al lupo, seguito dall’applauso di giudici e compagni. Momento che ha lasciato con il fiato sospeso i telespettatori, speranzosi di poter rivedere Peperita.

Purtroppo Peperita non ha potuto proseguire la sua gara ed è stata costretta a ritirarsi, come raccontato anche dalle pagine social del programma. A parlare del fatto è stata la drag queen, che ha poi rivelato qualcosa…