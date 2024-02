NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Da settimane si parla di una presunta crisi tra i Ferragnez e solo nelle ultime sono emersi nuovi retroscena. Pare infatti che Fedez, che in queste ore si trova a Miami, avrebbe fatto delle confessioni agli amici.

I retroscena sui Ferragnez

Non è un mistero che in questi giorni i Ferragnez sono più distanti che mai. Da tempo intatti Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano più insieme sui social e sembrerebbe che entrambi stiano conducendo vite separate. Solo la scorsa settimana l’imprenditrice digitale ha disertato il compleanno di suo suocero, padre del rapper, partendo con i figli, la mamma e le sorelle per la Liguria. Negli ultimi giorni come se non bastasse il cantante è volato a Miami insieme alla sua assistente per un impegno lavorativo e pare che i rapporti con la moglie siano ai minimi storici.

In queste ore intanto a rivelare ulteriori retroscena sulla presunta crisi tra Chiara e Federico è stato Dagospia, che ha parlato di quello che starebbe accadendo. Stando a quanto si legge, il gelo tra l’imprenditrice e il rapper sarebbe calato dopo il caso del pandoro gate. Il cantante avrebbe infatti accusato sua moglie di non aver saputo gestire bene gli affari e di “aver creato un inutile sconquasso”. Ma non solo.

Stando a quanto si legge, sembrerebbe anche che le conversazioni tra i Ferragnez siano ridotte al minimo. Fedez infatti chiamerebbe Chiara Ferragni solo ed esclusivamente per avere notizie dei suoi figli o per parlare con loro. Ciò nonostante però pare che il rapper avrebbe confidato agli amici di non voler chiedere, almeno per il momento, la separazione. Attualmente dunque la coppia sarebbe in pausa di riflessione ed entrambi si starebbero prendendo il proprio tempo.

Fedez intanto starebbe anche cercando di risollevare la sua immagine. Stando a quanto si legge infatti il cantante avrebbe voluto rilasciare un’intervista per “rinfrescare la sua immagine”. Ciò nonostante l’entourage gli avrebbe sconsigliato di procedere. Ma cosa accadrà dunque nelle prossime settimane tra Chiara e Federico? Non resta che attendere per saperne di più in merito.