Perla sogna di recitare in Mare Fuori e chiede aiuto a Varrrese

NEWS

Debora Parigi | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

La notizia è stata riportata da Dagospia che ha fatto notare che Perla ha chiesto informazioni a Varrese per potere recitare in Mare Fuori

Dentro la Casa del Grande Fratello i concorrenti si stanno cimentando nella recitazione dovendo girare due cortometraggi. E qualcuno ci ha preso gusto nel recitare. Infatti Perla ha chiesto a Varrese qualche informazione per poter far parte della serie TV Mare Fuori.

E se nel cast di Mare Fuori arrivasse Perla Vatiero?

In questa settimana il Grande Fratello ha diviso la Casa in due gruppi e ha messo alla prova i concorrenti nella recitazione. Si tratta della prova della settimana per aggiudicarsi la spesa. Ma come funziona? Ogni gruppo dovrà girare un cortometraggio e la produzione ha selezionate due capigruppo più idonei che saranno i registi. Ecco che quindi da una parte troviamo un gruppo diretto da Beatrice Luzzi e l’altro è invece diretto da Massimiliano Varrese.

La scelta dei “registi” è abbastanza ovvia visto che Beatrice e Massimialiano sono due attori con varie esperienze lavorative alle spalle. Ma, nonostante la divisione, non sono mancati dei litigi, in particolare proprio tra i due leader. Ma discussioni a parte, il sito Dagospia ha fatto notare una chicca molto divertente che riguarda Perla Vatiero e Mare Fuori.

Perla si trova nella squadra di Massimiliano Varrese e ha colto questa opportunità di recitazione per informarsi un po’ su questo lavoro. Come riporta Dagospia, nel parlare con Varrese , Perla ha chiesto delle informazioni su Mare Fuori. L’ex di Temptation Island ha chiesto infatti all’attore se conoscesse qualcuno che avrebbe potuto farla recitare nella nota serie TV Rai ambientata in un carcere campano. La regia del GF ha però subito censurato togliendo l’audio.

La notizia ha fatto il giro del web e ha riportato anche a una frase di Beatrice Luzzi proprio inerente Mare Fuori. L’attrice, infatti, chiamò la Vatiero Rosa Ricci, come il noto personaggio della serie famoso per essere una ragazza molto aggressiva e che non si fa mettere i piedi in testa.