NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Nel corso di un evento, Perla Vatiero ha ricreato insieme a Mirko Brunetti un’iconica scena della serie Mare Fuori.

Perla Vatiero versione Rosa Ricci

Sono ormai trascorse diverse settimane da quando Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello. Dopo la fine del reality show, l’ex volto di Temptation Island ha riabbracciato la sua famiglia e Mirko Brunetti, con il quale le cose sembrerebbero procedere a gonfie vele. Sappiamo bene infatti che dopo mesi di incertezze e dubbi, la coppia ha deciso di darsi un’altra chance. A oggi dunque Perla e Mirko sono più uniti che mai e in molti parlano anche già di presunte nozze. Al momento tuttavia i due stanno recuperando il tempo perso ed entrambi si stanno dedicando anche alla loro carriera.

LEGGI ANCHE: Perla accolta come una star nella sua Angri! Alla festa per i fan dei Perletti tanti ex gieffini (FOTO + VIDEO)

Di recente infatti la Vatiero e Brunetti hanno preso parte a diversi eventi e solo in queste ultime ore hanno partecipato a un’altra serata alla presenza dei loro fan. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. Andiamo a scoprire di cosa di tratta.

Proprio sul palco, Perla Vatiero ha ricreato con Mirko Brunetti un’iconica scena di Mare Fuori, vestendo i panni di Rosa Ricci, uno dei personaggi più amati della serie. Come in molti ricorderanno, già all’interno della casa del Grande Fratello la vincitrice del reality show di Canale 5 aveva manifestato la voglia di recitare all’interno dello show e le sue parole avevano fatto il giro del web.

se l'ho visto io dovete vederlo tutti pic.twitter.com/YRHH8wXIXM — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) May 19, 2024

Di recente intanto Perla e Mirko, che sono più affiatati che mai, si sono anche candidati per partecipare insieme a un altro programma. Parliamo di Pechino Express, una delle trasmissioni più amate dal grande pubblico. Che dunque prossimamente la Vatiero e Brunetti abbiano modo di partecipare al celebre adventure game? Non resta che attendere per scoprirlo.