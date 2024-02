NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

C’è grande apprensione in queste ore per Giuseppe Garibaldi. Ieri sera infatti il collaboratore scolastico ha avuto un malore e in queste ore si sta sottoponendo a diversi accertamenti. Il fratello Nicola intanto aggiorna sui social sulle sue condizioni.

Parla il fratello di Giuseppe Garibaldi

In queste ore si sta molto parlando di Giuseppe Garibaldi. Come ormai tutti sappiamo, solo ieri sera il collaboratore scolastico ha avuto un malore nella casa del Grande Fratello e ha così dovuto lasciare momentaneamente la trasmissione. Fin dal primo momento l’intero web è entrato in apprensione e in molti stanno inviando il loro affetto al gieffino e alla sua famiglia. Nel mentre pochi minuti fa a rompere il silenzio per la prima volta è stata anche la produzione del reality show di Canale 5, che con un comunicato ufficiale ha aggiornato sulle condizioni di Garibaldi. Stando a quanto si legge, pare che Giuseppe stia bene e che al momento si stia sottoponendo ai dovuti accertamenti. Ma non solo. A seguito di tutti i controlli, il gieffino farà finalmente ritorno in casa, per la gioia di tutti i fan.

Poco fa come se non bastasse a intervenire è stato anche Nicola, fratello di Garibaldi, che con un post pubblicato sui suoi social ha a sua volta aggiornato sulle condizioni di Giuseppe. Queste le sue dichiarazioni, che hanno rassicurato tutti i fan del collaboratore scolastico, che di certo è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello:

“Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”.

Sembrerebbe quindi che Giuseppe Garibaldi stia bene. Il pubblico intanto attende con ansia il suo ritorno nella casa del Grande Fratello e a lui facciamo tanti auguri di pronta guarigione.