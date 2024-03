Perla spiffera cosa è successo tra Alessio e Federico mentre non erano inquadrati: “Lo ha minacciato” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa mattina dentro la Casa del Grande Fratello c’è stato un acceso litigio tra Alessio Falsone e Federico a causa di uno spazzolino elettrico scarico. Ci sono stati gesti davvero duri e parole pesanti tanto che la produzione ha censurato. E adesso pare che Alessio abbia anche minacciato Federico durante questo scontro. A riferirlo è Perla.

Perla rivela cosa ha detto Alessio Falsone a Federico durante il litigio

Vi abbiamo parlato dell’accesissimo litigio che c’è stato questa mattina dentro la Casa del Grande Fratello tra Alessio Falsone e Federico. Da quello che si è capito, Alessio si è innervosito in maniera spropositata quando è andato a lavarsi i denti e ha trovato il suo spazzolino scarico. Pare che lo avesse staccato dalla spina Federico per mettere in carica il suo, trovato anche da lui scarico.

L’intervento di Federico, che ha visto quanto accaduto, ha dato il via allo scontro. I toni si sono alzati e ci sono state urla per tutta la casa. Infatti anche gli altri inquilini in altre stanze se ne sono accorti. Da quello che si è visto in alcuni video, Alessio sembra che abbia spezzato la testina dello spazzolino elettrico di Federico. Ma la regia del GF ha subito censurato: è partita la musica e ci sono stati dei cambi di scena.

Cosa si siano detti di preciso i due concorrenti non lo sappiamo con esattezza, ma abbiamo potuto sentire delle dichiarazioni di Perla. Dopo che la situazione si è calmata, infatti, Greta, Sergio e Perla erano seduti su un divanetto e proprio Greta ha chiesto a Perla cosa avesse detto Alessio a Federico dato che quest’ultimo si stava lamentando di una minaccia ricevuta.

Perla ha risposto che lui aveva detto all’altro “ci vediamo fuori”. Ma a quanto pare questa non è stata la frase che ha fatto più arrabbiare Federico, bensì un’altra. “Ha detto anche un’altra cosa grave”, ha aggiunto Perla facendo capire con lo sguardo che non poteva dirlo. E anche in questo caso la regia del GF ha staccato come si vede nel video qui sotto.

G: “che minaccia ha usato?”

P: “ci vediamo fuori…

ha detto anche un’altra cosa grave”



Hanno censurato subito

👀



#GrandeFratello pic.twitter.com/WvvK9hhpK6 — Giulia.🦋 (@commentocose__) March 18, 2024

Molto probabilmente, di quanto accaduto se ne parlerà stasera nella puntata del Grande Fratello. Non possiamo però sapere se verranno presi dei provvedimenti, anche se il pubblico chiede che ci siano delle squalifiche in particolare nei confronti di Alessio Falsone.