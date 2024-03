NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Endless Love

Oggi 18 marzo va in onda un nuovo episodio di Endless Love: anticipazioni, puntate e streaming della serie turca

Dalle 14:10 su Canale 5 torna l’appuntamento settimanale con la nuova serie turca, Endless Love. Anticipazioni di oggi 18 marzo, le puntate, la trama e dove vedere gli episodi in streaming.

Anticipazioni Endless Love oggi 18 marzo

Endless Love (in turco Kara Sevda) è la serie TV turca di Canale 5 che ha preso il posto di Terra Amara al pomeriggio. Lo show vede protagonisti Neslihan Atagül, Burak Özçivit e Kaan Urgancıoğlu.

Cosa succede nella puntata di oggi di Endless Love? Le anticipazioni informano che nella puntata di lunedì 18 marzo Nihan vede volare l’aquilone di Kemal e ricorda del passato vissuto insieme a lui. Nostalgica scoppia a piangere e si sfoga con Leyla, grande amica di Kemal. A quest’ultima confessa di provare ancora dei sentimenti per lui.

A quanto apre però il sentimento è reciproco. Stando alle anticipazioni di Endless Love la trama informa che anche Kemal fa fatica a scacciare dai suoi pensieri Nihan. Per questo Salih lo incita a tornare il prima possibile a Istanbul. Questo per evitare di soffrire ancora per la donna.

Intanto nervi sempre più tesi tra Emir e Kemal. Il primo con la Kozcuoglu Holding è riuscito ad aggiudicarsi la gara d’appalto per la centrale termoelettrica. Pare quindi essere riuscita ad avere la meglio sulla società per cui lavora Kemal. Ciò potrebbe aprire nuovi scenari tra i due.

La trama di Endless Love

Qual è la trama di Endless Love? Come abbiamo scoperto fin da subito la storia parla di Kemal. Si tratta di un ragazzo dalle umili origini che sull’autobus ha incontrato Nihan, una giovane benestante. Tra loro nasce un sentimento e una frequentazione. I due si giureranno amore eterno, ma qualcosa gli impedirà di stare insieme.

La madre di Nihan, come rivelato dalle anticipazioni di Endless Love, è contrariata. Per salvare la famiglia dalla bancarotta ha imposto un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoglu.

Tra Kemal e Nihan però non è finita. I due si incontreranno nuovamente solo dopo cinque lunghi anni.

Dove e quando vedere tutte le puntate Endless Love in TV e streaming

Non sapete dove e quando vedere le puntate di Endless Love? La messa in onda degli episodi, dal lunedì al sabato è su Canale 5 alle 14:10, poco dopo Beautiful.

Per chi però non riuscisse a vedere l’episodio, può sempre fare affidamento allo streaming. Tutte le puntate di Endless Love infatti vengono rilasciate anche su Mediaset Infinity (sito e app). Se vi trovate fuori casa potete usufruire anche della diretta della piattaforma.