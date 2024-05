Perla accolta come una star nella sua Angri! Alla festa per i fan dei Perletti tanti ex gieffini (FOTO + VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Grande Fratello

Ieri sera si è svolto un evento che i fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno organizzato in loro onore. Qui erano presenti anche diversi ex gieffini. Ecco chi c’era.

L’evento per Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono una coppia stabile e finalmente hanno ritrovato il loro equilibrio dopo un lungo periodo di crisi. Temptation Island non ha risolto i loro problemi, in quanto hanno deciso di uscire separati dopo il falò di confronto. Tuttavia il Grande Fratello ha dato loro modo di parlare con più tranquillità vivendo in maniera ‘forzata’ per un certo periodo.

Mirko sei un grande Uomo, pieno di valori #perletti pic.twitter.com/nbEwryAa1w — Olga Guerra (@OlgaGuerra40383) May 20, 2024

Oggi sono più affiatati che mai e i fan lo sanno e li amano per tale ragione. Ecco perché alcuni di loro hanno organizzato un evento in loro onore, in particolare di Perla. Sul web girano vari video in cui interagiscono con il pubblico presente o mentre guardano un video con degli spezzoni in merito alla loro storia d’amore.

Non sono di certo mancati momenti divertenti, come per esempio quello relativo all’imitazione da parte di Perla Vatiero di Rosa Ricci, personaggio dell’amata fiction Mare Fuori. A questa serata, ad ogni modo, erano presenti anche vari gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Gli invitati all’evento di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Nella foto qui sotto possiamo vedere Letizia Petris, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Angelica Baraldi e Marco Maddaloni. La serata è stata apprezzata da tutti i presenti e i fan sono letteralmente andati su di giri nel vedere dal vivo i loro personaggi famosi preferiti. Su Twitter esistono decine e decine di commenti d’apprezzamento, ma anche quelli carichi di commozione nel sentire parlare della storia d’amore di Mirko e Perla.

Vedremo prossimamente se li ritroveremo ancora in televisione, soprattutto da quando Mirko stesso ha affermato che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express con la fidanzata.