NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Grande Fratello

A seguito della vicinanza ad Alessio Falsone, Perla Vatiero si sfoga con Greta Rossetti e ammette per la prima volta di avere dei dubbi sulla sua storia con Mirko Brunetti.

Lo sfogo di Perla Vatiero

Sono ormai mesi che i fan attendono un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. In queste settimane però era sembrato che i due ex volti di Temptation Island fossero pronti a ricominciare la loro storia, quando a un tratto proprio Perla si è inaspettatamente avvicinata ad Alessio Falsone, facendo intendere di avere un interesse per lui. Naturalmente lo stesso Mirko, in diretta, ha avuto modo di avere un confronto con la sua ex fidanzata, che però sembrerebbe essere ancora indecisa.

Ieri sera, nel mentre, durante una chiacchierata con la sua ex rivale in amore Greta Rossetti, Perla Vatiero ha ammesso di nutrire dei dubbi sulla sua storia con Mirko Brunetti e si è così sfogata. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate e stanno già facendo preoccupare i fan dei Perletti:

“Dobbiamo capire insieme realmente ciò che si vuole costruire e ciò che si vuole essere. Purtroppo sembra che io ragioni con freddezza e che sono fredda. Io guardo la realtà delle cose. Sembra che voglia mettermi uno scudo o una corazza. Io ho convissuto con Mirko, so io quello che abbiamo passato e so io le cose che sono accadute negli ultimi anni. Sono cose che non voglio dire qui, perché sono cose private. Quindi è normale che entrambi dobbiamo essere sicuri di quello che si fa”.

Le riflessioni di Perla sul suo rapporto con Mirko: “Dobbiamo capire insieme ciò che vogliamo costruire” #GrandeFratello pic.twitter.com/vYPCO6k6z4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2024

Ma cosa accadrà dunque tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti quando il Grande Fratello volgerà finalmente al termine? Non resta che attendere per scoprire se tra i due ex volti di Temptation Island avverrà ufficialmente il tanto atteso ritorno di fiamma.