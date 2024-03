NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ore Anita Olivieri e Sergio D’Ottavi hanno creato la prima capanna di questa edizione del Grande Fratello e hanno parlato scherzosamente di “amoreggiare”. Ecco cosa è accaduto.

Anita Olivieri e Sergio D’Ottavi in capanna

In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione sono stati Anita Olivieri e Sergio D’Ottavi. I due concorrenti del Grande Fratello infatti sono stati al centro di diverse dinamiche che non sono passate inosservate e che hanno fatto discutere il web. Solo poche ore fa, Anita ha ammesso per la prima volta di avere un interesse per Alessio Falsone, nonostante come tutti sappiamo sia fidanzata da diversi anni. Il neo gieffino nel frattempo si è però avvicinato anche a Perla Vatiero, che sembrerebbe a sua volta ricambiare l’interesse per l’imprenditore.

Sergio invece è sempre più vicino a Greta Rossetti e pare che tra i due ci sia un certo feeling. In molti intanto si chiedono già cosa accadrà tra loro e senza dubbio sono in molti a fare il tifo per questa coppia. Mentre attendiamo di capire come evolveranno queste dinamiche, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del pubblico del reality show in onda su Canale 5. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando proprio Anita Olivieri e Sergio D’Ottavi hanno creato la prima capanna di questa edizione del Grande Fratello. A quel punto i due si sono rifugiati sotto il loro nascondiglio e hanno iniziato a scherzare tra loro. Lo chef infatti a un tratto ha affermato: “Qua si potrebbe amoreggiare seriamente”. Immediata la replica della Olivieri, che ha aggiunto: “Ma sì. Ma proprio super easy”.

ci sono anita e sergio sotto una capanna che parlano di amoreggiare, tutto a posto pic.twitter.com/MG7zITIShu — dile (@dilelannister) March 2, 2024

Ovviamente il video del momento in breve ha fatto il giro del web e gli utenti hanno così commentato con ironia l’accaduto. I fan intanto si chiedono già cosa accadrà tra Anita e Alessio e tra Sergio e Greta e potrebbero non mancare colpi di scena.