Perla e Mirko come non li avete mai visti: sul web spuntano foto di quando erano adolescenti

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore sul web sono state diffuse delle foto che mostrano Perla Vatiero e Mirko Brunetti quando erano solo dei ragazzini.

Le foto di Perla Vatiero e Mirko da adolescenti

Il percorso di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, non è stato per nulla semplice. Si sono fatti conoscere con la loro partecipazione a Temptation Island, programma al quale hanno riferimento per tentare di risolvere i loro problemi.

Purtroppo, però, non ci sono riusciti e per qualche tempo hanno preso strade diverse. Mirko ha scelto di andarsene con la tentatrice Greta Rossetti, mentre Perla ha preferito il tentatore Igor. Tutto ciò è andato avanti fino a quando Brunetti è diventato un concorrente del Grande Fratello.

Proprio durante il suo soggiorno nella casa sono entrate prima Perla Vatiero e poi Greta Rossetti. Alla fine c’è stato il tanto atteso ritorno di fiamma con l’ex fidanzata e il loro sogno è stato coronato da dei baci appassionati in diretta. Tantissimi sono i fan che hanno seguito la loro storia con passione e molti di loro potrebbero anche chiedersi da dove è iniziato questo amore.

Mirko Brunetti quando era più piccolo

Qui sopra e qui sotto potete vedere due foto che mostrano Perla Vatiero e Mirko Brunetti quando erano solo degli adolescenti. Più o meno avevano 14 anni e dovrebbe essere il periodo in cui hanno iniziato a frequentarsi per poi diventare una coppia stabile.

Perla Vatiero quando era un’adolescente

Notiamo sicuramente che entrambi hanno fatto pochi cambiamenti: lo stile di Mirko è inconfondibile e continua a essere lo stesso ancora oggi. Perla, invece, porta sempre lo stesso colore di capelli e con più o meno il medesimo taglio.

Voi li avevate mai visti così piccoli? Adesso possiamo continuare a seguire la loro storia d’amore nella vita reale e lontani dalle telecamere.