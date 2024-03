Perla Vatiero vince il Grande Fratello, Beatrice Luzzi seconda: tutte le percentuali

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

Finisce questa edizione del GF dopo sei mesi di messa in onda. Perla Vatiero vince il Grande Fratello, dopo una finale combattuta fino all’ultimo. Ecco com’è andata e tutte le percentuali di voto.

Grande Fratello: vince Perla Vatiero

È stato un viaggio lungo ben 195 giorni! Dopo sei mesi si conclude oggi un’edizione con una durata da record del Grande Fratello. Il momento più atteso riguarda la proclamazione del vincitore. È stata una serata intensa con una sigla scoppiettante, dove non sono mancate le emozioni per i concorrenti rimasti in gioco.

Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Perla Vatiero sono stati i primi cinque concorrenti sicuri di poter accedere alla finale. Prima di questo, però, abbiamo scoperto chi tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi si è aggiunto al quintetto dei finalisti. Ad avere la meglio è stata Letizia. (QUI TUTTE LE PERCENTUALI).

Una volta formata quindi la sestina dei concorrenti pronti a concorrere per la finale del Grande Fratello, la serata è entrata nei vivo. Si sono verificate una serie di sorprese per tutti i protagonisti rimasti in gara, dopo aver vissuto passo passo tutte le tappe del percorso realizzato.

La prima terzina di finalisti a scontrarsi è formata da Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Ad avere la meglio in questa prima manche le due donne della Casa. Varrese invece è stato eliminato. La serata al Grande Fratello è proseguita con la seconda manche che ha visto scontrarsi Letizia Petris, Perla Vatiero e Simona Tagli. In questo caso a superare la sfida sono state le ultime due menzionate, mentre Letizia ha lasciato il gioco.

Successivamente Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Perla Vatiero e Simona Tagli si sono scontrate in un nuovo televoto flash, che ha decretato due eliminate e due finaliste. A lasciare la Casa Rosy e Simona, a giocarsi la finale Beatrice e Perla. Per ultimo è stato aperto un’ultimissima nomination tra le ultime rimaste in gioco, le quali poco dopo hanno spento le luci della Casa.

Si chiudono così i riflettori di questa edizione del Grande Fratello. Vince Perla Vatiero con il 55% dei voti. Beatrice Luzzi al 45%. Ma non temete, la produzione sta già lavorando alla prossima edizione! Chi saranno i prossimi concorrenti?