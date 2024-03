NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2024

Dopo mesi di percorso all’interno della casa, ieri sera Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello: sui social intanto arriva la reazione di Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia ha un video per Perla Vatiero

Sono ore intense queste per Perla Vatiero. Ieri sera infatti, dopo mesi e mesi all’interno della casa, l’ex volto di Temptation Island ha vinto il Grande Fratello, battendo anche Beatrice Luzzi. Ma non è finita qui. Sempre nel corso della finale per l’ex gieffina è arrivata un’emozione speciale. Perla ha infatti incontrato nuovamente Mirko Brunetti e i due si sono finalmente ricongiunti. Adesso così i Perletti potranno dare ufficialmente il via a questo nuovo capitolo della loro vita insieme e di certo anche nelle prossime settimane si parlerà a lungo della coppia. Nel mentre sui social in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

A festeggiare la vincitrice del Grande Fratello è stato Filippo Bisciglia, che come sappiamo conosce molto bene Perla. Il conduttore infatti ha seguito passo dopo passo il percorso della Vatiero e di Brunetti a Temptation Island, assistendo a tutto quello che è accaduto tra loro all’interno del reality show targato Maria De Filippi. Ma non solo. Il conduttore era anche presente al momento del falò e della rottura tra i Perletti, quando sembrava che tra i due fosse tutto finito.

Adesso così Filippo Bisciglia ha voluto festeggiare la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello con un filmato pubblicato sui social. Citando l’iconica frase di Temptation Island, il presentatore ha affermato: “Perla, ho un video per te”. A quel punto Filippo ha mostrato il momento del verdetto finale, quando la Vatiero è stata eletta vincitrice. Il gesto di Bisciglia ovviamente non è passato inosservato e in breve la clip ha fatto il giro del web.

In queste ore nel mentre Perla e Mirko si sono ritrovati e senza dubbio nelle prossime ore torneranno anche sui social, per aggiornare i fan su quanto accaduto dopo la finale del Grande Fratello.