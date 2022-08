La terapia di Pete Davidson

In questi ultimi giorni è giunta notizia che, dopo pochi mesi, la storia d’amore tra Pete Davidson e Kim Kardashian è terminata. Kanye West, ex dell’infuencer, ha commentato la faccenda sui suoi spazi, pubblicando uno foto di una prima pagina fake del New York Times intitolata “Skete Davidson is dead“. Questa è stata poi rimossa. Fatto sta che molto spesso nei mesi appena trascorsi Kanye ha criticato spesso Pete e questo avrebbe portato il ragazzo a ricorrere alla “terapia del trauma”. Ecco cosa scrive anche Whoopsie, il quale riporta ciò che era stato rivelato in anteprima da indiscrezioni di People e PageSix:

Gli attacchi frontali di Ye nei confronti dell’ormai ex fidanzato di Kim Kardashian, a sua volta ex signora West, sono stati molti negli ultimi mesi. Talmente tanti da aver costretto il comico, a partire dall’aprile scorso, a ricorrere alla “terapia del trauma”. A dirlo sono People e PageSix che hanno confermato le parole di una fonte vicina all’artista, la quale ha svelato il periodo difficile che Pete ha dovuto affrontare, anche e soprattutto a causa degli attacchi social ricevuti da Kanye.

Alcune fonti vicine a Pete Davidson, inoltre, hanno parlato della situazione e della rottura con Kim Kardashian. Ecco che cosa scrive il profilo Instagram citato poc’anzi:

“L’attenzione e la negatività provenienti da Kanye e dalle sue buffonate sono un fattore scatenante per [Pete], e ha dovuto cercare aiuto”, dice la fonte, aggiungendo che, dopo la rottura con Kim svelata pochi giorni fa, Davidson “non ha rimpianti per aver frequentato Kim e vuole che sia chiarito che lei non è stata altro che di supporto per lui durante la loro relazione”. Solo amici dunque. Gli impegni lavorativi hanno avuto un ruolo importante nella rottura, non le parole di Kanye però, a cui i due si sono contrapposti. Tanto che a proposito del post uscito ieri sul profilo di Ye contro Davidson, secondo DailyMail, Kim avrebbe chiesto all’ex marito di rimuovere la foto.

