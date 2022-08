1 Dalle vacanze con Angiolini all’incontro con l’ex

In questi ultimi mesi Michelle Hunziker è tornata a riempire le pagine di cronaca rosa. Motivo? La recente relazione con il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini. La coppia sebbene sia stata paparazzata parecchie volte, non è mai uscita allo scoperto. La conduttrice in risposta ai fan ha dichiarato di voler mantenere privata una parte della sua vita. In tanti ci hanno visto proprio un riferimento alla recente love story con il sardo.

E a proposito di Sardegna, Michelle Hunziker ha trascorso delle vacanze sull’isola in compagnia di Giovanni Angiolini. Non ha mancato occasione di condividere scatti (senza mai riprendere la nuova fiamma) e qualche didascalia in lingua sarda, “Sa oghe e su mare” (che tradotto sarebbe la voce del mare), cita l’ultimo dei post pubblicati.

Tra l’altro alcuni amici avrebbero riferito quanto tra i due non manchi la passione. Ora però che le ferie sono giunte al termine il dottore e la presentatrice si sono ‘separati’ momentaneamente. Pipol Gossip ha insinuato una possibile crisi tra loro (QUI PER IL VIDEO) e fa sapere come Angiolini sia stato accompagnato all’aeroporto di Milano Linate per ripartire, mentre Michelle si sia diretta a svolgere la sua lezione di karate. Insieme a lei l’ex Eros Ramazzotti.

Storia Instagram di Eros Ramazzotti

Tra le storie di Instagram, Eros Ramazzotti ha pubblicato dei video in cui ha fatto sapere di trovarsi proprio insieme alla sua ex a lezione di arti marziali, una passione che i due condividono. E non ci sarebbe nulla di male dato che sono diventati amici! E Giovanni Angiolini? Nonostante i rumor di una possibile crisi, ci sentiamo di escludere al momento una tale ipotesi. Potrebbe essere che il medico sia dovuto partire per altri impegni già programmati e si ritroverà in seguito con Michelle Hunziker.

Sui social gli utenti a seguito di una presunta crisi tra Giovanni e Michelle, hanno preso le parti della coppia, sottolineando come una relazione non si basi sullo stare h 24 insieme, ma che alcune volte la lontananza possa fortificare il rapporto di coppia.