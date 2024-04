Petit canta un brano di Lucio Dalla remixandolo con uno di Liberato, Malgioglio lo stronca

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Non è rimasto convinto Malgioglio in un pezzo di Petit dove ha remixato un brano di Lucio Dalla con uno di Liberato

Ad Amici 23 abbiamo visto Malgioglio apprezzare molto spesso Petit, sia nelle cover che nei suoi inediti. Questa sera, però, il giudice non è rimasto molto convinto di un’esibizione dell’allievo di Rudy Zerbi. Infatti lo ha criticato.

La critica di Malgioglio a Petit su una cover

Siamo arrivati alla terza manche della quinta puntata del Serale di Amici. Le prime due sono state sempre vinte dalla squadra Zerbi-Celentano e ha visto come eliminati provvisori Mida e Aurora. Ecco che quindi gli Zerbi-Cele hanno di nuovo giocato sfidando ancora una volta gli avversari della prima manche: Cuccarini-Emanuel.

La prima sfida li ha visti subito vincere grazie a Dustin che ha battuto Sarah. Ma la seconda sfida non è andata a loro favore. Hanno infatti schierato Petit contro Sofia e ha vinto quest’ultima con un’esibizione sulle note di un mix di Lady Gaga. La performance del cantante invece non è arrivata e a qualcuno non è proprio piaciuta.

Petit, infatti, in questa terza manche di Amici 23 ha cantanto una cover di un brano di Lucio Dalla remixandolo con una canzone di Liberato. Ecco, proprio questo particolare mix non ha colpito Cristiano Malgioglio che invece lo ha criticato. Gli ha detto: “Mi ha completamento confuso. Non mi sei piaciuto abbastanza”. Anche Michele Bravi non è stato totalmente convinto, anche se gli ha dato il voto.

Si può dire che il commento di Malgioglio su Petit è una novità. Il giudice, di solito apprezza tantissimo l’allievo di Rudy Zerbi e lo riempe di complimenti. Proprio nella prima manche lo ha elogiato dicendogli che avrebbe portato la sua canzone a Cuba con sé. Però può succedere che un brano non piaccia.

La puntata di Amici può essere rivista su Mediaset Infinity o su Witty TV.