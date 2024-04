Zerbi si fa sollevare in aria con una palla da discoteca nel guanto prof con la Celentano (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Un’altra performance mostruosa per Zerbi e Celentano nel gaunto prof della quinta puntata di Amici 23 con colpo di scena finale

Anche questa sera ad Amici 23 Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno dato spettacolo con il guanto di sfida prof a tema “dove mi porti”. Lui ha indossato nuovamente gli addominali finti e insieme si sono scatenati facendo ballare tutto il pubblico.

L’esibizione di Zerbi e Celentano nel guanto prof della quinta puntata di Amici 23

Siamo arrivati alla quinta puntata di Amici 23 e come di consueto i professori si sono sfidati nel loro guanto tra la seconda e la terza manche della gara degli allievi. Abbiamo visto esibirsi prima la squadra Cuccarini-Emanuel e poi quella Pettinelli-Todaro.

Adesso tocca alla squadra di Zerbi e Celentano. Come già detto, il tema scelto dal pubblico è “dove ti porto”. Come avranno scelto di intepretarlo Rudy e Alessandra? I due professori hanno pensato di andare in discoteca.

Partendo da questo luogo, quindi, Zerbi e Celentano si sono scatenati a ritmo di musica disco cinvolgendo anche il pubblico presente in studio. Alessandra Celentano ha indossato una maglia con scritto “Viva Maria”. Mentre Rudy Zerbi aveva una maglia a rete con sotto gli addominali finti della scorsa volta e dietro la scritta “Viva la giuria”. Entrambi i professori indossavano una parrucca riccia nera.

Ma non finisce qui perché il colpo di scena è arrivato sul finale quando Zerbi si è fatto sollevare in aria dai ballerini professionisti insieme alla palla da discoteca. Insomma quasi un ritorno alle origini con l’indimenticabile Perla Blu.

Per rivedere tutta la puntata o le parti più importanti di Amici potete collegarvi al sito di Mediaset Infinity o a quello di Witty TV.