La relazione complicata tra Malgioglio e il tablet: smette di funzionare durante un ballottaggio

NEWS

Debora Parigi | 21 Aprile 2024

Amici 23

Quando si dice avere una relazione complicata! È quella che ha Cristiano Malgioglio con il tablet del Serale di Amici 23 col quale vota durante i ballottagi. Proprio durante quello a tre il suo tablet ha smesso di funzionare e lui è stato costretto a votare con un foglietto.

Il tablet di Malgioglio smette di funzionare al ballottaggio a tre

Siamo arrivati quasi alla fine della quinta puntata di Amici 23. Dopo la prima eliminazione (quella di Lil Jolie) avvenuta dopo il ballottaggio rimasto in sospeso dalla scorsa puntata, ci sono state le tre manche. Tutte e tre sono state vinte dalla squadra Zerbi-Celentano. E così al ballottaggio a tre sono andati Mida, Aurora e Sarah.

Di questi tre i giudici Cristiamo Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè hanno salvato subito Mida. Quindi sono rimaste Sarah e Aurora. Ma è successa una cosa particolare proprio mentre i tre allievi aspettavano il verdetto dei giudici e riguarda un problema che ha avuto Malgioglio.

LEGGI ANCHE: Cristiano non apprezza una cover di Petit

Ecco, proprio durante il ballottaggio a tre Cristiano Malgioglio ha avuto un problema con il suo tablet. Non è la prima che il giudice si ritrova ad avere problemi con lo strumento di voto. Ma pare che questa volta non funzionasse proprio. Insomma non riusciva a votare.

A questo punto Maria De Filippi è passata al piano B, cioè la soluzione quando la tecnologia non è d’aiuto. Malgioglio ha così fatto la sua votazione in un foglietto di carta e poi lo ha dato agli addetti della produzione. Speriamo che per la prossima settimana il tablet sia sistemato e che il giudice non abbia altri problemi.

La puntata di Amici può essere rivista su Mediaset Infinity o su Witty TV.