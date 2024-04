Petit litiga con Mida e lo incalza: “Perché quando Gaia se ne va non te ne vai tu?” – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 23 Aprile 2024

Amici 23

Dopo la quinta puntata di Amici 23 e l’uscita di Gaia, tra Petit e Mida c’è stato un battibecco riguardo alcune reazioni dell’allievo della Cuccarini. Ed è poi scoppiato il litigio con l’allievo di Zerbi che ha lanciato delle accuse al compagno di scuola citando anche la fine della relazione con Gaia.

Il litigio tra Petit e Mida dove si torna a parlare della fine della storia con Gaia

Nel daytime di Amici 23 andato in onda ieri, lunedì 22 aprile, abbiamo visto iniziare un battibecco tra Petit e Mida. In pratica l’allievo di Zerbi ha poco creduto alla convinzione di Mida di finire al ballottaggio finale. Inoltre non gli ha creduto quando lui ha detto che si sarebbe autoeliminato se fosse finito al ballottaggio con Gaia.

Oggi quindi questa discussione è continuata e si è trasformata in una spiecie di litigio. In pratica Mida si è sentito accusa dall’amico, come se gli avesse dato del falso. Petit gli ha spiegato che semplicemente non credeva a quello che aveva detto. Per prima cosa non ha creduto al suo tirare un sospiro di sollievo quando è stato salvato, perché era palese che sarebbe stato salvato lui dalla giuria.

Ma ciò che più non lo ha convinto è stato il dire che si sarebbe autoeliminato se fosse finito al ballottaggio con Gaia. E per spiegarne il motivo ha tirato in ballo proprio la fine della relazione con la ballerina. “Perché quando Gaia se ne va non prendi la decisione che te ne vai tu?”, ha chiesto a un certo punto Petit a Mida.

E poi ha aggiunto: “Almeno che sei cambiato oggi, io non lo so… Però non mi puoi dire il contrario, che per la persona che sei al ballottaggio con Sarah e Aurora hai pensato di non salvarti. E hai pensato che se andavi al ballottaggio con Gaia uscivi tu. Per come hai sempre parlato, hai anche bloccato la relazione con Gaia per lavorare a questo dopo mesi. Non sto dicendo che non tieni a Gaia. Per me tu lavorativamente e per la musica, non lo avresti fatto. Perché vuoi arrivare in semifinale, vuoi arrivare in finale, vuoi cantare”.

Dopo questo confronto Mida si è giustificato: “Proprio per tutto quello che ho passato con Gaia io per una volta sono andato contro a quello che pensavo, a quello che sono io. Io sono determinato, però per una volta questa cosa mi è cambiata. Te lo giuro l’avrei fatto”. Però poi ha aggiunto che ha cambiato idea: “Poi però ho fatto un passo indietro e sono tornato un po’ logico. Ho fatto un ragionamento assurdo, una follia. Una roba irrazionale. Perché dopo cinque minuti mi sono ripreso dal raptus e mi sono detto perché devo andare a fare il pazzo e fare una cosa del genere. Poi ho capito che era una follia”.

Comunque fa un po’ di tempo in casetta molti allievi di Amici 23 non sembrano credere totalmente alla sincerità di Mida.