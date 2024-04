Amici 23, Mida voleva autoeliminarsi al posto di Gaia, ma Petit non gli crede e scoppia la lite (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Amici 23

Daytime pieno di tensione oggi ad Amici 23. Dopo le parole riservate alle due ex allieve Gaia e Lil Jolie, si è parlato di quanto accaduto in puntata. Una confidenza di Mida (che voleva auto eliminarsi per la ballerina se fossero finiti insieme al ballottaggio) ha provocato una lite con Petit.

Amici 23, scoppia la lite tra Mida e Petit

Oggi durante il daytime di Amici 23 abbiamo ripreso dove avevamo interrotto. Dunque dall’uscita di Lil Jolie (che ha firmato il suo primo contratto discografico) e Gaia. Ma non sono mancati i colpi di scena, dato che sul finire della puntata abbiamo assistito a una discussione tra Mida e Petit.

Tutto è cominciato quando Mida ha commentato la reazione del pubblico al suo nuovo singolo e la sua paura di andare a rischio eliminazione. “Hai fatto una faccia”, ha detto Petit rivolgendosi al cantante di Amici 23. Mida ha cercato di spiegare che la sua espressione voleva essere come un sospiro di sollievo. “Come se fossi sorpreso”, ha aggiunto Martina. L’allievo per giustificare la sua reazione ha spiegato che era convinto di andare al ballottaggio finale. Anche Marisol si è detta dello stesso avviso dei suoi compagni: “Anche tu sapevi che con l’inedito avresti avuto più possibilità di restare”.

Agli allievi di Amici 23, Mida ha confidato che aveva paura di finire al ballottaggio con l’ex fidanzata Gaia. Petit dal canto suo, però, non sembra essersela bevuta per niente e da questo ne è nata una discussione: “Io non ci credo”. Ma Mida ha rincarato la dose: “Quando mi sono visto al ballottaggio e ho visto che sarei potuto andare a rischio con Gaia, non volevo. Quando sono uscito alla pausa ho detto che mi sarei auto eliminato e l’ho detto anche a lei. Poi non è successo. Ma la tensione era per quello”. Petit contrariato: “Per come sei è impossibile che ti saresti auto eliminato”.

Ma non è finita di certo qui ad Amici 23. In camera poi Mida e Petit hanno avuto modo di parlarne ancora. Il primo a modo suo ha cercato di fare capire come avrebbe agito, ma il suo compagno sembra non credere alle sue parole: “Perché quando Gaia se n’è andata non hai preso la tua roba e sei uscito pure tu? È uguale, è la stessa cosa”.

La tensione tra i due allievi di Amici 23 è sembrata piuttosto alta. Cosa succederà ora? Domani scopriremo il responso di questa discussione tra i due allievi.