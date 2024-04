NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

Amici 23

Momento di crisi per Martina, che scoppia a piangere. A consolare l’allieva di Amici 23 è così Maria De Filippi

In queste ore Martina è entrata letteralmente in crisi ed è così scoppiata in lacrime. A intervenire, confortando la cantante di Amici 23, è Maria De Filippi.

La crisi di Martina ad Amici 23

Dopo l’ultima puntata del Serale di Amici 23, Martina ha vissuto un momento di grande sconforto. La cantante infatti è entrata in crisi ed è così scoppiata a piangere. A far rimanere male l’allieva di Anna Pettinelli sono stati in particolare gli ultimi commenti della giuria, formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Martina dunque sfogandosi con la sua coach in saletta ha affermato:

“Non ce la faccio. Se ne sono andate sia Lil Jolie che Gaia, non so più con chi sfogarmi in casetta. Sono rimasta l’unica della mia squadra. I giudizi mi stanno abbattendo sempre di più. Sembra una cosa a mio sfavore il fatto che io abbia una bella voce. Mi sembra che sto facendo dei passi indietro”.

Martina ha un momento di crisi a causa dei commenti ricevuti dai giudici nella scorsa puntata del Serale di #Amici23 pic.twitter.com/b1Axf1qzrb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 23, 2024

Ma non è finita qui. Successivamente, dopo aver ascoltato lo sfogo di Martina, a intervenire è stata Maria De Filippi. La conduttrice di Amici 23 ha provato a consolare la giovane artista, che a quel punto si è nuovamente sfogata, mostrando le sue fragilità. La cantante infatti ha aggiunto: “Sono rimasta l’unica in squadra. I giudizi dei giudici mi stanno iniziando ad affossare. È dall’inizio che mi dicono solo che ho una bella voce. Sembra che sia un’arma a mio sfavore”. A tranquillizzare la cantante sono stati anche gli altri allievi della casetta, che hanno fatto notare a Martina come lei sia una delle concorrenti più forti di questa edizione.

Nel mentre giovedì verrà registrata la sesta puntata del Serale, durante la quale ci sarà una nuova eliminazione. Ma chi sarà stavolta a dover lasciare il talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.