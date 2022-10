Il piacere degli gnocchi: la ricetta giusta per affrontare l’inverno

In viaggio in Italia attraverso la buona tavola. Un percorso in cui i sapori raccontano le regioni, i territori, i microclimi e le diverse tradizioni che nel corso dei secoli hanno reso il nostro patrimonio gastronomico unico al mondo.

Crai offre ai propri clienti una linea Premium valorizzata dalla presenza dei marchi di tutela dei consorzi. Una vera e propria ricerca dell’eccellenza scegliendo, nelle diverse aree geografiche, i prodotti che costituiscono autentiche specialità. Tutto garantito dall’esperienza e dalla capacità di selezione di noi italiani.

Appena fatti, subito confezionati, per portare in tavola tutta la fragranza e il sapore dei migliori prodotti della nostra tradizione.

Un grande impegno per offrire sempre il meglio. Dalla pasta alla mozzarella di bufala DOP, dalla marmellata al caffè, dalla salsa di pomodoro ai biscotti fatti come una volta, oggi puoi ritrovare il piacere di scoprire tutte le prelibatezze del Bel Paese stando seduto a tavola.

Ricetta gnocchi alla sorrentina

Ingredienti

un kg di gnocchi di patate Piaceri Italiani

400 g di Salsa di Pomodoro Datterino Piaceri Italiani

60 g di Parmigiano Reggiano 30 mesi Piaceri Italiani

un ciuffo di basilico

uno spicchio di aglio

una Mozzarella Fior di Latte Piaceri Italiani

olio EVO e sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa preparate una semplicissima salsa di pomodoro. Versate un generoso giro d’olio EVO in una padella ampia e antiaderente. Lasciatelo scaldare bene, quindi profumatelo con uno spicchio d’aglio. Appena l’aglio inizierà

a sfrigolare aggiungete in padella la passata di pomodoro. Aromatizzate la salsa di pomodoro con delle foglie di basilico fresche, regolate di sale e cuocete per circa 20 minuti.

Quando il sugo sarà ristretto e cotto a puntino cuocete in abbondante acqua salata gli gnocchi. Quando saliranno in superficie scolateli e trasferiteli in un contenitore. Condite gli gnocchi con abbondante salsa di pomodoro. Mescolate per bene in modo che il sugo condisca bene gli gnocchi.

In una pirofila imburrata distribuite un primo mestolo di gnocchi e aromatizzate con delle foglioline di basilico spezzettate a mano. Tagliate a fette la mozzarella e aggiungete sopra gli gnocchi uno strato di mozzarella sfilacciata. Aggiungete altre foglie di basilico fresco, spolverate con il Parmigiano e coprite con altri gnocchi.

Ricoprite il secondo strato di gnocchi come il precedente: mozzarella, foglie di basilico e parmigiano grattugiato.

Infornate i vostri gnocchi per circa 20 minuti in forno già caldo a 180°.

Gli gnocchi alla sorrentina sono pronti: serviteli a tavola direttamente nella cocottina in cui li avrete cotti.

