1 Il retroscena sul portiere dell’Inghilterra

In questi giorni si sta parlando tantissimo dei protagonisti di Euro 2020 e in particolare dei giocatori che hanno disputato la finale. E a quanto pare non ci sono notizie che riguardano i neo Campioni d’Europa dell’Italia. In queste ore è spuntato un curioso retroscena che riguarda il portiere dell’Inghilterra, Jordan Pickford.

L’estremo difensore inglese ha dato parecchio filo da torcere ai giocatori Azzurri durante i calci di rigore ed è riuscito a tenere i tifosi con il fiato sospeso. È riuscito a ipnotizzare Andrea Belotti e Jorginho e in base a quanto emerso dal MailOnline Sport per arrivare preparato ai penalty ha studiato un trucchetto particolare, che già aveva utilizzato come vedremo. Pickford, infatti, si era preparato ai tiri dal dischetto prendendo degli appunti piuttosto dettagliati.

Annotazioni, però, che a quanto pare a causa della tensione sembrano essere serviti a poco. In pratica il portiere ha segnato delle indicazioni sui vari giocatori sulla borraccia. Da quel che si vede, come scritto anche dai tabloid inglesi, il giocatore aveva scritto dei consigli su come fermare gli uomini scelti da Roberto Mancini durante l’ultimo atto. Si leggono, infatti, i nomi di alcuni avversari, alcuni oscurati con il pennarello nero, altri no.

Il retroscena su Pickford

Praticamente Pickford ha ripetuto lo stesso gesto utilizzato durante i Mondiali del 2018. Un escamotage che in quell’occasione ha funzionato per battere ai rigori la Colombia (una su tutte quella su Carlos Bacca per esempio). Le parate del portiere sono state fondamentali. Così anche durante la Finale di Wembley ha tentato di applicare lo stesso trucchetto che in alcune circostanze, come dicevamo, ha funzionato, ma per nostra fortuna in altre non è andata a buon fine!

Proprio Jordan Pickford è stato fondamentale per la sua Nazionale, dopo una stagione deludente con l’Everton. Lui stesso ha raccontato come è riuscito a superare le sue insicurezze…