1 Il gossip sulla compagna di Jorginho

Gli Europei di Calcio, vinti meritatamente dalla nostra Nazionale, hanno attirato l’attenzione mediatica sugli artefici di questo strepitoso successo. Se vi abbiamo raccontato la storia d’amore tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi convolati ieri a nozze, adesso ci concentriamo sulla coppia formata da Jorginho e Catherine Harding. Quest’ultima è nota al pubblico anche come Cat Cavelli e nella vita fa la modella e cantante.

Spesso al centro del gossip per via di vari flirt attribuiti, sebbene il suo pensiero sia concentrato solo ed esclusivamente sul calcio, Jorginho ha fatto molto parlare di sé specie dopo la fine della storia d’amore con Natalia Leteri, madre dei suoi primi due figli. La coppia è stata sposata dal 2017 al 2019, ma sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Dopo il pettegolezzo che l’ha visto vicino alla traduttrice del Chelsea, club per cui gioca, attualmente è impegnato sentimentalmente con Catherine Harding, con cui ha avuto un figlio di nome Jax. Qualcuno forse ne è già a conoscenza, altri magari no, ma Cat è stata l’ex di un noto attore inglese. Parliamo di Jude Law.

La star di Hollywood e l’attuale compagna di Jorginho si sono innamorati sul set nel 2014, durante il periodo estivo. Così è sbocciata la loro storia d’amore, che ha avuto però vita breve. Nemmeno la nascita di Ada Law è riuscita a riavvicinarli. Oggi Catherine è felice accanto al calciatore del Chelsea, Campione d’Europa bis, e l’ha seguito quanto più possibile durante la spedizione con la Nazionale, tanto da dedicargli svariati post.

Chi è venuto a conoscenza di questa notizia, ovvero che la fidanzata di Jorginho ha avuto una relazione con Jude Law, è rimasto molto sorpreso e sui social il fatto ha fatto molto discutere. E voi lo sapevate? Continua per le dichiarazioni del calciatore dopo la vittoria dell’Europeo…