È morto Piero, storico volto dei programmi di Maria De Filippi: la commovente dedica della conduttrice

Il messaggio di Maria de Filippi per la morte di Piero Sonaglia

È venuto a mancare questa mattina Piero Sonaglia, storico volto dei programmi di Maria De Filippi in cui lavorava come assistente di studio. Tanti infatti lo ricorderanno per essere colui che a Uomini e donne portava le sedute di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Colui che ad Amici portava, tra le altre cose, la coppa per i vincitori durante la finale. E poi il famoso “Pieroooooo” urlato da Gerry Scotti a Tu si que vales.

A darne l’annuncio proprio nella tarda mattinata di oggi è stato il regista delle varie trasmissioni della Fascino Roberto Cenci che sul suo profilo Instagram ha messo un post con la foto e una semplice frase: “Per sempre con noi, ciao Piero“.

Molte persone che lavorano nei programmi della De Filippi sono rimasti totalmente sconvolti da questa morte improvvisa di cui non sappiamo le cause. L’addetta alla comunicazione Elisabetta Soldati ha pubblicato su Instagram il suo post di saluto. Ma anche i ballerini Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ad esempio, hanno messo delle storie sui loro profilo Instagram, decisamente sconvolti per la morte di Piero Sonaglia.

Poco fa, invece, è arrivato il messaggio di Maria De Filippi attraverso il profili social dei suoi programmi:

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria”

Noi di Novella 2000 facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Piero, ai suoi cari, a tutti i suoi colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Novella 2000 © riproduzione riservata.