Chi è Christian Stefanelli di Amici 21? Età, fidanzata e Instagram

Tutte le informazioni sul ballerino di Amici 21 Christian Stefanelli, dalla biografia alla vita privata, se ha una fidanzata, quanti anni ha e Instagram.

Chi è Christian Stefanelli

Nome e cognome: Christian Stefanelli

Nome d’arte: Turbo Jr.

Data di nascita: è nato nel 2003

Luogo di nascita: Brembo (Bergamo)

Età: 18 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerino e insegnante di danza

Fidanzata: dovrebbe stare con una ragazza anche lei ballerina

Tatuaggi: ha dei tatuaggi, notiamo due strisce sul braccio destro

Profilo Instagram: @turbojr_

Profilo TikTok: @christian.stefanelli

Christian Stefanelli età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Christian Stefanelli, uno degli allievi di Amici 21 nella sezione ballo. È nato a Brembo, una frazione di Dalmine in provincia di Brescia, nel 2003. Non sappiamo la data di nascita esatta, ma sappiamo che ha 18 anni di età. Non conosciamo il suo segno zodiacale e nemmeno la sua altezza e il suo peso. Ha alcuni tatuaggi sul corpo e notiamo soprattutto due strisce nere sul braccio destro. Ha anche un nome d’arte col quale è iscritto sui social e cioè Turbo Jr.

La madre di Christian è insegnante e direttrice di una scuola di danza: La scuola dei sogni. Lui, quindi, ha sempre vissuto in mezzo alla danza iniziando a ballare all’età di 3 anni e mezzo con il sogno di una carriera in questo mondo. Infatti, nonostante sia molto giovane, è già insegnante nella scuola della madre.

Specializzato in hip hop e break dance, Christian studia anche danza classica e moderna.

Vita privata

Parlando della sua vita privata e sentimentale, Christian Stefanelli è fidanzato o è single? Dalle notizie e dichiarazioni risalenti al 2020, ha una fidanzata anche lei ballerina. I due si sono conosciuti durante un camp di danza. È certo che fino a settembre 2020 stavano insieme. Però adesso non abbiamo notizie a riguardo.

Ha detto che porta sempre con sé un piccolo albero di acciaio, un portafortuna da cui non si stacca mai, e lo tiene nel portafoglio. Qui tiene anche i peli del suo gatto che non c’è più per averlo sempre con sé.

Dai social vediamo che per un periodo ha avuto i capelli biondi.

Dove seguire Christian Stefanelli: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Christian Stefanelli di Amici 21, possiamo seguirlo sui social? Ovviamente sì e possiamo farlo attraverso il suo profilo Instagram.

Qui è pieno di suo foto e di scatti e video mentre si esibisce, principalmente nella street dance, nella break dance e nell’hip hop.

Ha anche un profilo Tik Tok ricco di video di esibizioni sia da solo che in compagni.

Carriera

Se guardiamo la carriera di ballerino di Christian Stefanelli, ha all’attivo tantissime partecipazioni a competizioni e vittorie. Anche in questo ha iniziato da piccolissimo. Nel 2009 ha vinto il Gran Prix Award Barcellona sia in assolo che in crew. Nel 2013 e nel 2018 ha vinto la sfida tra talenti con Kledi Kadiu. Dal 2016 al 2019 ha partecipato alla Urban Street Dance Bruxelles e ha vinto la Floor Wars 2015 Final Champions League. Ha vinto anche nel 2018 la competizione internazionale eventi-danza summer camp. Inoltre è stato campione nazionale e internazionale di Street Dance e Break Dance. E anche vincitore con i The Project crew nella competizione Dance Crew Selecta diretta da Etienne Jean Marie.

Christian è stato ballerino dal 2017 al 2019 nel tour King of Pop Tribute Michael Jackson. E ha partecipato a vari spettacoli con i comici di Colorado e Zelig. È stato anche finalista nella trasmissione Dance Crew Selecta 2018/2019.

Christian Stefanelli ad Amici 21

Il 19 settembre è iniziato Amici 21, dopo il grandissimo successo dello scorso anno. E nella prima puntata si è iniziata a formare la classe. Tra i ragazzi che sono arrivati a presentarsi davanti ai professori, nella categoria Ballo c’è Christian Stefanelli.

Nella presentazione fatta da Maria De Filippi ha detto che quando balla prova gioia, divertimento e ossigeno. È qualcosa senza la quale non potrebbe vivere. In poche parole è il suo ossigeno. Durante l’esibizione Veronica Peparini gli ha tolto la base, ma Raimondo Todaro ha rialzato. Quindi alla fine la Peparini si è detta non interessata, mentre a Todaro è piaciuto molto e quindi lo ha voluto nella scuola.

Gli allievi di Amici 21

Per Amici 21 i banchi a disposizioni sono 17. La classe deve ancora formarsi e tutto può cambiare prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi. Al momento, oltre Christian Stefanelli, questi sono gli allievi che hanno ottenuto il banco:

Canto

Alex

Flaza

Luigi

LDA

Tommaso

Albe

Inder

Nicol

Ballo

Serena

Carola

Mirko

Mattia

Mattias

Il percorso di Christian Stefanelli ad Amici 21

Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 19 settembre Christian Stefanelli ha ottenuto il banco da Raimondo Todaro entrando quindi nel suo team.

