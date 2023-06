NEWS

Nicolò Figini | 9 Giugno 2023

La verità su Giulia Accardi e Pierpaolo Pretelli

In questi giorni si è fatto strada un rumor che vedrebbe Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi. Questi sarebbero stati smentiti, in quanto sono stati avvistati insieme anche al compleanno di Alberto De Pisis.

In queste ore, però, si sta diffondendo una nuova indiscrezione. Pare, infatti, che l’ex vippone sia stato fotografato dentro la stanza d’hotel di Giulia Accardi. Per la precisione si sarebbe trovato di spalle mentre faceva i suoi bisogni in bagno, vestito con dei pantaloni bianchi e una maglietta nera.

Pierpaolo Pretelli nel bagno di Giulia Accardi?

Cosa sta succedendo? A smentire per primo è stato proprio Pierpaolo Pretelli su Instagram: “Bellissimi dispiace dirvi che non sono io #mannaggiaavoi anche perché io la faccio solo con la porta chiusa“. La stessa Giulia, quindi, ha fatto una Story nella quale afferma:

“Mettiamo le cose in chiaro, visto che mi state tartassando di insulti. La persona che ieri era nel background della mia foto non è il ragazzo di cui state parlando tutti. Se siete così attenti potete notare l’abbigliamento diverso.

Pierpaolo non lo conosco, nessuno ci ha mai presentati e non gli ho mai rivolto la parola. Siamo solo nello stesso gruppo. Quindi ora fatevi la vostra vita serena e lasciatemi in pace”.

La foto in questione è stata cancellata, forse per evitare altri problemi e insulti da parte dei fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alcune fonti non confermate, che ha citato Pipol Gossip, avrebbero però confermato che quel ragazzo fosse proprio l’ex vippone. Quale sarà la verità? Al momento non possiamo fare altro che crede a Giulia Accardi e Pretelli.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.