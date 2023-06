NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2023

La presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Sono ormai anni che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Pochi mesi fa però come ben sappiamo l’influencer e l’ex Velino hanno vissuto un momento non semplice, e hanno attraversato una crisi che ha fatto spaventare i fan. Poco a poco però tutto si è risolto nel migliore dei modi, e per i Pretelli è tornato a splendere il sole. Da qualche giorno tuttavia nuove indiscrezioni stanno facendo il giro del web e stanno allarmando i sostenitori di Giulia e Pierpaolo.

Dagospia infatti ha parlato di una nuova presunta crisi tra la Salemi e Pretelli, che tuttavia al momento non è stata confermata da parte dei diretti interessati. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione degli utenti. Amedeo Venza infatti ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan, che sembrerebbe sostenere che Pierpaolo abbia lasciato la casa in cui vive con Giulia, per trasferirsi momentaneamente in un hotel. Lo stesso Venza tuttavia non sembrerebbe aver creduto alla segnalazione, e poco dopo è accaduto dell’altro che ha tranquillizzato il web.

Poco dopo infatti Amedeo ha pubblicato una seconda segnalazione, stavolta da parte di una fan Pretelli, che ha fatto notare come in realtà Giulia Salemi in questi giorni abbia indossato tutti i regali ricevuti dal suo Pierpaolo Pretelli. Pare dunque che le cose tra i due stiano procedendo nel migliore dei modi e che i pettegolezzi siano destinati a rimanere tali.

Giulia e Pierpaolo tuttavia hanno deciso di non commentare i gossip sul loro conto, cercando di tenersi lontani dai pettegolezzi. A questa splendida coppia, che ancora oggi ci fa battere il cuore, va dunque il nostro più grande in bocca al lupo.