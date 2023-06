Chi è Annamaria Tatiana Berrinzaghi, mamma di Fedez

NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2023

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Annamaria Tatiana Berrinzaghi, la mamma di Fedez, dall’età, al marito, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Annamaria Tatiana Berrinzaghi

Nome e Cognome: Annamaria Berrinzaghi (detta Tatiana)

Data di nascita: 7 novembre 1964

Luogo di Nascita: Genova

Età: 59 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: manager

Marito: Tatiana è sposata con Franco Lucia

Figli: Tatiana ha un figlio, Fedez

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @tatiana_brz

Annamaria Tatiana Berrinzaghi età e biografia

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sulla biografia e sulla data di nascita di Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana. La mamma di Fedez nasce il 7 novembre 1964 a Genova. La sua età dunque è di 59 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Attualmente Tatiana vive a Rozzano.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Annamaria Tatiana Berrinzaghi sappiamo che da anni è felicemente sposata. Ma chi è suo marito?

La manager è legata a Franco Lucia.

Quanti figli hanno Tatiana e Franco? La coppia ha un solo figlio, Fedez.

Scopriamo ora dove seguire la Berrinzaghi sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Annamaria Tatiana Berrinzaghi, mamma di Fedez: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove seguire Annamaria Tatiana Berrinzaghi sui social.

La mamma di Fedez ha un profilo attivo, che vanta quasi 100 mila follower.

Sulla sua pagina Tatiana condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme a suo marito Franco e a suo figlio Fedez, e non solo. Sui suoi social infatti è anche possibile trovare dei dolci scatti in compagnia dei suoi nipoti Leone e Vittoria, figli di Federico e Chiara Ferragni.

Scopriamo di più sulla sua carriera.

Carriera

In molti si chiedono che lavoro fa Annamaria Tatiana Berrinzaghi. La mamma di Fedez è stata la prima a credere nel talento di suo figlio. Col passare del tempo ha così deciso di mollare tutto e di seguire il rapper nella sua carriera.

Tatiana da anni gestisce la carriera del figlio, essendo diventata la sua manager ufficiale. Fin dall’inizio così si è occupata delle vicende lavorative di Fedez, curando i rapporti con le case discografiche, i brand, e non solo. Tatiana ha seguito il cantante anche nelle sue esperienze a Sanremo. Proprio nel corso di un’intervista il cantante ha parlato dei suoi genitori, e in merito ha affermato:

“Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. Non erano i classici genitori che ti dicono di aspettare due ore prima di fare il bagno. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo”.

Nel 2021 Annamaria Tatiana Berrinzaghi appare anche in The Ferragnez La Serie.

The Ferragnez La Serie

Nel 2021 su Prime Video ha debuttato la prima stagione di The Ferragnez La Serie, il primo show totalmente incentrato sulla vita privata e professionale di Fedez e di Chiara Ferragni. Ad apparire nei vari episodi è anche Annamaria Tatiana Berrinzaghi, la mamma del cantante.

Tatiana, insieme a suo marito Franco, appare anche nella seconda stagione della serie, rilasciata su Prime Video nel maggio del 2023.