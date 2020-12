1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli crolla e svela di avere un blocco con le donne: la confessione dell’ex Velino

Ore intense queste per Pierpaolo Pretelli. Come sappiamo da qualche giorno l’ex Velino ha deciso di mettere da parte i suoi sentimenti per Elisabetta Gregoraci, scegliendo di godersi a pieno la sua esperienza all’interno della casa. I due hanno anche avuto modo di avere un confronto, ed entrambi hanno deciso di restare amici, almeno fino a quando il programma non sarà terminato. Tuttavia in queste ore Pretelli ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Inaspettatamente infatti il modello è scoppiato in lacrime, portando alla luce un problema che si porta dietro da ormai diversi anni e che fino a questo momento non era ma venuto fuori.

Pierpaolo Pretelli ha infatti ammesso di aver un blocco con le donne, e di non riuscire più ad instaurare con nessuna una relazione stabile. L’ex Velino ha anche parlato di Ariadna Romero, sua ultima compagna, che solo nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto una bellissima sorpresa al modello. Queste le dichiarazioni di Pierpaolo, riportate da Biccy:

“Con Elisabetta ho provato le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti. Magari dura un mese o due. Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze, ma ho un blocco. Prima ero sempre fidanzato, adesso no, sono anni che non riesco, c’è questo blocco. Fuori dal GF è così da tanto tempo, non riesco ad andare avanti. Magari penso di avere dei difetti, dei problemi. L’ultima è stata Ariadna, con lei ci siamo lasciati che eravamo entrambi ancora innamorati. […] Non sto piangendo per Elisabetta, non c’entra lei, dico davvero. Questo è un momento, stavo pensando ai miei problemi oltre il GF”.

Mentre Pierpaolo Pretelli è stato consolato dai suoi compagni, in queste ore proprio Ariadna Romero ha svelato sui social di aver parlato con Elisabetta Gregoraci. Rivediamo le sue dichiarazioni su quanto accaduto tra le due.