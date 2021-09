1 Interviene Pierpaolo Pretelli

Ancora una volta a finire nel mirino del web sono Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Come sappiamo ormai da diversi mesi la coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip 5, si mostra sui social felice, complice e innamorata, e sembrerebbe che nulla possa scalfire la felicità dei due. Tuttavia in questi giorni è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato senza parole il web. Giulia infatti ha perso suo zio, fratello di suo madre Fariba, venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco. La Salemi così, che nel mentre tra poche ore debutterà con la nuova edizione del GF Vip Party, ha deciso di affrontare il lutto allontanandosi per un po’ da social, rimanendo al fianco della sua famiglia e del suo compagno.

Ciò nonostante le malelingue del web hanno ipotizzato che tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fosse scoppiata una crisi, e che dunque la pausa dai social fosse dovuta proprio a una presunta lite tra i due. A quel punto così l’ex gieffino è stato costretto a intervenire per smentire la fake news. Tra i Prelemi infatti tutto prosegue a meraviglia, e non c’è nessuna crisi in corso! Queste le dichiarazioni di Pierpaolo:

“Giulia è qui con me da giovedì, è molto triste per il lutto che ha avuto. Basta ossessione. […] Ovviamente la mia risposta era per tutti quei fake che scrivono cavolate e cose terribili da mesi nei confronti di Giulia e anche su di me”.

Tutto dunque procede a meraviglia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Quest’ultima nel mentre è pronta per la nuova esperienza al GF Vip Party, mentre l’ex Velino tra qualche giorno debutterà a Tale e Quale Show, dove tra i giudici ci sarà Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo nel mentre ha raccontato di essere stato preso d’assalto dai fan di Pretelli. Rivediamo cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.