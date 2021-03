1 L’infortunio di Pierpaolo Pretelli

Per Pierpaolo Pretelli, secondo classificato del GF Vip, si stanno presentando grandi opportunità lavorative ed esperienze che arricchiranno, senza dubbio, il suo bagaglio personale. Lui stesso sui social ha fatto sapere ai fan che non mancheranno notizie da qui a breve sui suoi prossimi progetti. In questi giorni il modello ha fatto sapere ai suoi fan, tra le storie di Instagram, che sarebbe partito per qualche giorno per unirsi ad altri artisti e partecipare alla partita tra Nazionale Cantanti e Nazionale New Dreams.

Durante i vari allenamenti, però, Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di un infortunio, come raccontato da lui stesso sui propri canali ufficiali e sulle pagine delle squadre. L’episodio ha destato un po’ di preoccupazione tra i suoi ammiratori, che si sono immediatamente chiesti quali fossero le sue reali condizioni e quanto potesse essere grave l’infortunio.

È stato proprio l’ex velino di Striscia La Notizia, infatti, ad informare i fan di quanto accaduto. Tra le storie Instagram Pierpaolo Pretelli ha postato una foto con il piede fasciato e una breve didascalia: “Eccomi! Io e la distorsione alla mia caviglia! Barcollo ma non mollo. Volevo rassicurarvi che sto bene! Siete speciali… Grazie”.

Pare quindi che, per fortuna, non sia nulla di grave per Pierpaolo Pretelli e si tratta di una semplice distorsione. Il gieffino, però, è costretto a restare a riposo per qualche giorno per via della distorsione. Una volta tornato a casa a coccolarlo ci sarà senza dubbio la sua Giulia Salemi, che nel mentre festeggia l’annuncio del programma televisivo che condurrà su Mediaset Play.

Intanto a Pierpaolo Pretelli facciamo tanti auguri di pronta guarigione!