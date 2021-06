1 Nuovo tormentone firmato Pierpaolo Pretelli!

Dopo tanta attesa finalmente il singolo L’estate più calda di Pierpaolo Pretelli è disponibile per tutti i fan nelle maggiori piattaforme musicali! Ieri l’ex gieffino ha presentato il brano a Radio Kiss Kiss, radio che in anteprima ha dato la possibilità a tutti di ascoltarlo, in attesa della mezzanotte.

La canzone vede la collaborazione di Shade, che ha aiutato Pierpaolo Pretelli nella scrittura del testo e della musica e vede la produzione di Jaro. Il modello, però, non è da solo. A duettare insieme a lui vediamo, infatti, la talentuosa Giorgina, che già aveva cantato al suo fianco in Rondine.

Ed ecco a voi l’audio de L’estate più calda, che già sta spopolando ovunque sui social!

I Prelemi, fan di Pierpaolo Pretelli e della fidanzata Giulia Salemi, sono al settimo cielo per questo progetto. Alla mezzanotte oltre a festeggiare in live su Instagram con loro l’uscita de L’estate più calda, hanno mandato in tendenza il titolo del brano su Twitter.

E a poche ore dall’uscita le prime soddisfazioni sono già arrivate. L’estate più calda, infatti, ha raggiunto la vetta a Malta, piazzandosi subito al numero 1 in classifica. In Italia la canzone si è piazzata seconda, alle spalle di Mille, il brano di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti e spodestando anche Malibù di Sangiovanni, ora terza. Molto emozionato, Pierpaolo Pretelli ha commentato così la notizia…

Storie Instagram – Pierpaolo Pretelli

Se questi sono i presupposti, L’estate più calda regalerà grandi emozioni a Pierpaolo Pretelli, il quale si dice già molto soddisfatto. A seguito le sue parole poche ore prima della pubblicazione del singolo…