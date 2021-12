1 Piersilvio Berlusconi e gli auguri a Maria De Filippi

Quest’oggi tutti noi festeggiamo il compleanno di Maria De Filippi. La conduttrice compie 60 anni e sono tantissimi i messaggi di stima e di affetto da parte dei vip. Nel corso della puntata odierna di Verissimo Silvia Toffanin ha voluto omaggiare la collega con un bellissimo video e, successivamente, ha passato la parola a Piersilvio Berlusconi.

L’amministratore delegato di Mediaset, a nome suo e di tutta l’azienda, ci ha tenuto a spendere un pensiero per Maria De Filippi. Ecco le dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi:

“Cara Maria, oggi per te è un giorno importante. Raggiungi un traguardo bellissimo per la vita e lo fai con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato. Ma oggi, lasciamelo dire, non è un giorno importante solo per te, ma anche per tutta Mediaset e per la televisione italiana.

Perché i tuoi successi contano non solo per come sono stati grandi, ma anche per come li hai raggiunti. Tu Maria hai inventato un nuovo modo di fare televisione. Con quel tuo modo diretto, asciutto sei arrivata dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Sei riuscita a toccare il loro cuore”.

