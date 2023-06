NEWS

Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

In queste ultime settimane andare a un concerto, in particolar modo negli Stati Uniti, sta diventando un’esperienza sempre più strana e particolare. Sempre più spesso, infatti, accadono fatti che mettono in pericolo la salute del performer oppure che fanno storcere il naso a molte persone. Un po’ come è accaduto a Pink in questi ultimi giorni.

La cantante, infatti, si stava esibendo al British Summer Time Festival ad Hyde Park sabato 24 giugno 2023. Stava cantando la canzone “Just Like a Pill” quando a un certo punto un fan ha lanciato un oggetto sul palco. Niente di strano fino a questo punto, un gesto che viene effettuato molto spesso da parte dei follower verso i propri beniamini.

Ciò che però si è trovata tra le mani Pink è stato del tutto inaspettato. Non si conosce l’identità della persone o il motivo per il quale lo abbia fatto, ma l’artista ha raccolto da terra un sacchetto con dentro le ceneri della madre defunta del fan. Come possiamo vedere anche dal video qui sotto la cantante ha chiesto spiazzata: “Questa è tua mamma? Non so cosa pensare…“. A questo punto posa il sacchetto a terra e torna a cantare.

P!nk is left shocked as fan throws mother’s ashes on-stage: “Step too far” pic.twitter.com/ildzAYuF8s — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2023

Come stavamo dicendo poc’anzi, Pink non è la sola ad avere avuto esperienze strane durante un’esibizione in questo periodo. Possiamo, per esempio, pensare a Bebe Rexha che è dovuta scendere dal palco dopo che qualcuno le ha lanciato un telefonino in piena faccia. Oppure Ava Max, la quale è stata schiaffeggiata da un fan sul palco.

Voi che cosa ne pensate di tutta questa storia? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci, nel mentre, per tante altre news.