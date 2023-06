Benjamin Mascolo replica alle parole di Federico Rossi sulla rottura del duo Benji&Fede

NEWS

Debora Parigi | 27 Giugno 2023

Le parole di Benjamin Mascolo dopo l’intervista di Federico Rossi

Alcuni giorni fa è uscita un’intervista a Federico Rossi, ex componente del duo Benji e Fede, in cui tra le altre cose ha raccontato del suo rapporto con Benjamin Mascolo. A tal proposito, ha rivelato che il duo si è diviso non per scelta sua ma proprio per volere di Benji. Tra l’altro quest’ultimo di recente ha realizzato in collaborazione con i Finley una nuova versione della canzone Dove e quando, che aveva reso famosissimo lui e Federico. E proprio Fede ha preferito non commentare questa cosa dicendo semplicemente che ognuno ha intrapreso la propria strada.

Come ci si poteva aspettare, queste dichiarazioni sono arrivata a Benji (che ora si fa chiamare B3n), mandate da fan e hater. “In tanti di voi mi state girando questa intervista. Per sapere se è vero, per un confronto o anche per criticarmi. Lo capisco assolutamente e lo metto in conto”, ha scritto il cantante pubblicando uno screen dell’intervista. E così ha deciso di dire la sua attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram. È partito dal periodo brutto che ha vissuto:

“Negli ultimi tempi ne ho parlato qui sui social, non vengo dal miglior periodo della mia vita. Ho capito di aver commesso tanti errori e ferito persone a cui volevo bene. Mi sono colpevolizzato tantissimo per alcuni miei atteggiamenti, ma per la mia rinascita mi piace pensare che non ho mai agito con l’intento di ferire qualcuno, ma al contrario la prima vittima di me stesso sono sempre io”.

Successivamente Benjamin Mascolo ha mandato un pensiero proprio a Federico Rossi: “Credo e spero di aver fatto anche tante cose buone e positive in questi anni per le persone importanti nella mia vita. In questa rinascita mi piace pensare che le cose buone che ho fatto non vengano dimenticate né cancellate. Anzi, concentrandoci su quello che di buono è stato fatto insieme si possa tornare ad avere il rapporto di fratellanza che c’è sempre stato”.

Dalle sue parole, sembra essere molto dispiaciuto per quello che è successo. Per questo motivo vorrebbe che il loro rapporto torni, almeno in parte, quello di un tempo. I due, infatti, lavoravano insieme proprio perché uniti da questa profonda amicizia.