Pio e Amedeo ironizzano su Barbara d’Urso, via da Pomeriggio 5

NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

Le parole di Pio e Amedeo sollevano un polverone

In queste ultime ore, a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Pio e Amedeo. Il duo comico infatti è stato ospite del celebre Festival Marateale, tuttavia proprio sul palco è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo discutere il Web. I volti di Felicissima Sera, a sorpresa, hanno menzionato Barbara d’Urso, lanciando quelle che ai più sono sembrate vere e proprie frecciatine verso l’amata conduttrice da anni nel cuore del pubblico.

Queste le dichiarazioni di Amedeo, che in breve hanno fatto il giro dei social:

“Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’, abbiamo visto che ci sarebbero stati grandissimi nomi, come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che ci sarebbe stata anche Barbara d’Urso e abbiamo detto: ‘Chiamano cani e porci, allora andiamo pure noi’. Pensavamo di non meritarcelo, poi quando abbiamo visto Barbara d’Urso abbiamo deciso di venire”.

Ma non è finita qui. Dopo Amedeo, a prendere parola è stato Pio. Il comico ha ironizzato sull’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, affermando: “Tanto con lei ci vediamo a set… Ah, no”. In seguito, lo stesso Pio ha precisato che stava scherzando, rivolgendo un saluto alla conduttrice.

A intervenire nuovamente, allora, Amedeo. Con pungente ironia, questi ha spiazzato i presenti più del collega, sottolineando:

“Tanto lo sanno tutti che non ci vogliamo bene. Soltanto che noi lo diciamo, non come quelli dello spettacolo che dicono ‘Grande Barbara, sei fantastica’. A noi non ce ne frega niente. Anzi glielo potete dire, tanto lei lo sa. Quando Pier Silvio ha detto ‘No, Barbara’… quanto è stato bello?”.

“Abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi” “Tanto con lei ci vediamo a sett… ah no” Pio e Amedeo continuano a prendere di mira Barbara D’Urso.

E citano la loro amica Maria De Filippi, senza un apparente motivo pic.twitter.com/TYOcykwQks — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 30, 2023

Le esternazioni di Pio e Amedeo, che come al loro solito si sono espressi senza filtri, non potevano non sollevare polemiche. Sui social, da questa mattina, non si parla praticamente d’altro e anche in modo piuttosto animato.

Da un lato c’è chi ritiene che il duo comico abbia fatto “il proprio lavoro”, esprimendosi come ha già accaduto in passato su tanti altri colleghi, con veracità e quella ruvida schiettezza che è il tratto distintivo della loro comicità. Dall’altro invece molti hanno bollato le battute di Pio e Amedeo come una caduta di stile, considerato il momento televisivo non felice e il modo indubbiamente discutibile con cui Barbara d’Urso è stata sostituita alla conduzione di Pomeriggio Cinque.