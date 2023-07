Chiara Ferragni, il disegno di Leone per Matilda commuove il web

NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

Chiara Ferragni

Il post di Chiara Ferragni emoziona il web

Ieri mattina, con un toccante post sui social, Chiara Ferragni ha annunciato la morte del suo cane Matilda, dopo 13 anni di vita insieme. L’imprenditrice digitale ha così pubblicato un lunghissimo messaggio per la sua fedele amica a quattro zampe, che ha condiviso con lei i momenti più importanti e belli della sua vita. Ma non solo. Come in molti sapranno è stata proprio Matilda a far innamorare i Ferragnez, e in tanti in queste ore hanno pianto la sua scomparsa. Chiara nel mentre, nel suo post d’addio, ha anche rivelato di aver provato a spiegare a suo figlio Leone l’accaduto, e in merito ha dichiarato:

“Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta, ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perché cosi potevamo salutarti sempre anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba”.

In queste ore così è accaduto qualcosa che ha commosso il web. Proprio il piccolo Leone ha fatto un disegno dedicato a Matilda. Nell’illustrazione vediamo i Ferragnez al gran completo e la piccola cagnolina in cielo su una nuvoletta. Il disegno di Leo è stato poi condiviso su Instagram dalla stessa Chiara Ferragni, e ha così emozionato tutto il web.

Sui social intanto, come al solito, non sono mancati i commenti degli hater. Un utente ha infatti pubblicato un commento ignobile dopo la morte di Matilda e a quel punto a replicare è stato lo stesso Fedez, che ha messo così a tacere l’hater.